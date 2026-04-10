Vuelve Euphoria: 10 cosas que hay que saber antes de la tercera temporada.

La espera terminó. Euphoria, serie original de HBO y fenómeno cultural ganador del Emmy, estrena su esperada tercera temporada este domingo 12 de abril a las 22:00 hs, en HBO Max. La temporada contará con ocho episodios, con lanzamientos semanales cada domingo.

En esta nueva entrega, el grupo de amigos enfrenta profundos dilemas relacionados con la fe, la posibilidad de redención y la naturaleza del mal. En vísperas de una nueva y apasionante entrega, van 10 puntos claves que hay que recordar antes de ver la tercera temporada de Euphoria:

Rue sigue siendo el eje: Rue Bennett atraviesa una relación frágil con la sobriedad. Sus decisiones impactan en todos. El vínculo con Jules está roto (pero no cerrado): la historia entre Jules Vaughn y Rue quedó marcada por traiciones y silencios. El conflicto con Laurie no terminó: la peligrosa Laurie sigue siendo una amenaza latente tras el desastre con las drogas. Fezco quedó en una situación crítica: Fezco enfrenta consecuencias legales tras el violento final de la temporada 2. Ashtray ya no está: la muerte de Ashtray marca un antes y un después en el tono de la serie. Cassie tocó fondo emocional: Cassie Howard quedó expuesta públicamente y emocionalmente devastada. Maddy busca redefinirse: Maddy Perez parece lista para dejar atrás relaciones tóxicas. Nate sigue siendo impredecible: Nate Jacobs mostró grietas, pero no deja de ser peligroso. Lexi ganó protagonismo: Lexi Howard se expuso con su obra teatral, cambiando su lugar en el grupo. La serie puede dar un salto temporal: se espera un cambio de etapa (posible salida del colegio), lo que puede redefinir relaciones y conflictos.

Euphoria T3: elenco principal e incorporaciones

El elenco principal incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace. También regresan Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles.

Entre las nuevas incorporaciones al elenco se encuentran Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray y Vinnie Hacker.

Creada, escrita, dirigida y producida por Sam Levinson, nominado al Emmy y ganador del DGA Award, y protagonizada por la ganadora del Emmy Zendaya, la serie es producida en asociación con A24. Euphoria es una de las producciones más vistas en la historia de HBO y sus dos primeras temporadas, disponibles en HBO Max, suman 25 nominaciones al Emmy, con nueve victorias.