Qué serie recomendada ver en Netflix este fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de abril 2026

La serie Interconectados (Ripple) se convirtió en uno de esos títulos que Netflix recomienda por su tono tan diferente a lo habitual. Estrenada originalmente en 2025 y llegada recientemente a Argentina, esta producción dramática propone una historia coral ambientada en Nueva York, con un enfoque sensible sobre las decisiones, los vínculos y el destino. Con ocho episodios en su primera entrega, con promedio de 45 minutos cada uno, es una opción ideal para quienes buscan algo breve pero emocionalmente potente para maratonear durante el fin de semana.
¿De qué trata "Interconectados"?
La trama gira en torno a cuatro desconocidos que atraviesan distintos conflictos personales, desde crisis familiares hasta dilemas existenciales. A simple vista, sus vidas no tienen relación, pero a medida que avanzan los capítulos, esas historias comienzan a cruzarse de manera inesperada. La serie explora cómo pequeñas decisiones pueden alterar el rumbo de varias personas, construyendo un relato donde todo está conectado, incluso cuando parece casual.
Uno de los grandes atractivos de Interconectados es su tono humano y cercano. No apuesta por grandes giros estridentes, sino por momentos íntimos que reflejan la vida cotidiana. Esa combinación de drama y sensibilidad la vuelve una propuesta ideal para el fin de semana: es atrapante sin ser abrumadora, y cada episodio deja la sensación de querer ver el siguiente, parece una historia que hay que ver de corrido. Además, su formato corto permite verla completa en pocos días, algo que la vuelve perfecta para una maratón relajada.
Otro punto a favor es su elenco, encabezado por Frankie Faison, Julia Chan e Ian Harding, quienes logran darle profundidad a personajes complejos sin caer en clichés. La narrativa coral, donde cada historia tiene su peso, recuerda a otras producciones centradas en vidas cruzadas, pero con una impronta más introspectiva y emocional.
MÁS INFO
¿Es una miniserie o habrá segunda temporada?
En cuanto a su formato, no se trata de una miniserie cerrada, sino de una primera temporada compuesta por una historia que podría tener continuidad. Por el momento, no hay confirmación oficial sobre nuevas temporadas, aunque su recepción positiva por parte del público deja abierta la posibilidad de continuidad.
En definitiva, Interconectados es una de esas series que quizás no llegan con gran promoción, pero terminan sorprendiendo. Ideal para quienes buscan historias humanas, bien actuadas y con un mensaje claro: todo está más conectado de lo que creemos.