La comedia alemana que arrasa en Netflix Argentina: combina sátira, situaciones absurdas y dura una hora y media

La comedia Comer, Rezar, Ladrar combina sátira, situaciones absurdas y un enfoque centrado en el crecimiento personal de sus protagonistas que invita a sumergirse en la trama.

Estrenada el 1° de abril y consolidándose en el Top 5 de las películas más vistas de Netflix en Argentina y otros cuatro países, la comedia Comer, Rezar, Ladrar combina sátira, situaciones absurdas y un enfoque centrado en el crecimiento personal de sus protagonistas que invita a sumergirse en la trama.

Dirigida por Marco Petry y protagonizada por Alexandra Maria Lara, la producción de origen alemán sigue a un grupo de cinco dueños de perros que atraviesan distintos conflictos personales y deciden acudir a un retiro de adiestramiento en los Alpes austríacos. Allí, bajo la guía de un excéntrico entrenador canino llamado Nodon, intentan corregir el comportamiento de sus mascotas.

Sin embargo, el planteo central da un giro desde el inicio: los problemas no radican en los perros, sino en sus propietarios. A medida que avanzan las sesiones, el entrenamiento se convierte en una especie de terapia grupal en la que salen a la luz frustraciones, inseguridades y conflictos emocionales de los protagonistas.

¿Por qué ver Comer, Rezar, Ladrar?

Entre los personajes de Comer, Rezar, Ladrar se destaca Ursula, una política que detesta a los animales, pero adopta un perro para mejorar su imagen pública tras un error mediático. Junto a ella conviven perfiles opuestos: una mujer ingenua con una mascota incontrolable, una pareja en crisis con una animal sobreprotegido y un hombre distante que no logra conectar con su propia vida ni con su perro.

El retiro, ubicado en un entorno montañoso, funciona como escenario de situaciones absurdas y dinámicas poco convencionales. El entrenador aplica métodos poco ortodoxos que obligan a los participantes a cuestionarse a sí mismos, en un proceso que mezcla comedia con momentos de introspección. En ese sentido, la producción apuesta a la idea de que la relación con las mascotas puede reflejar los propios desequilibrios emocionales de las personas.

Ficha técnica de Comer, Rezar, Ladrar