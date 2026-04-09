Planazo gratis en Buenos Aires: cómo ver el cielo con telescopios en el Planetario Galileo Galilei.

En una ciudad atravesada por el ritmo acelerado, hay un plan distinto que invita a mirar hacia arriba. Cada fin de semana, el Planetario Galileo Galilei abre sus puertas para una experiencia única, las observaciones astronómicas gratuitas con telescopios al aire libre.

La propuesta se realiza los sábados y domingos al anochecer, con horarios que varían según la época del año. Desde abril, por ejemplo, la actividad comienza a las 19:30. Pero hay un detalle clave, el acceso es limitado. Solo 250 personas pueden participar por jornada, y los números se entregan apenas 15 minutos antes del inicio, por lo que conviene llegar con tiempo.

Cómo se realiza la actividad de los telescopios en el Planetario

El evento depende completamente del clima. Para que la experiencia se lleve a cabo, el cielo debe estar despejado al momento de comenzar. En caso de nubes o lluvia, la observación se suspende, aunque muchas veces se reemplaza por una charla de astronomía al aire libre, manteniendo el espíritu del encuentro.

Lejos de ser una actividad solo para expertos, la propuesta está pensada para todo público. De hecho, desde el Planetario recomiendan empezar por lo básico que es aprender a reconocer el cielo a simple vista antes de lanzarse a usar instrumentos más complejos. La idea es conectar con el firmamento de forma progresiva, entendiendo constelaciones, planetas y movimientos celestes.

Solo 250 personas pueden participar por jornada, y los números se entregan apenas 15 minutos antes del inicio.

En ese sentido, la experiencia no solo permite mirar por un telescopio, sino también descubrir cómo funciona el universo que vemos cada noche. Una oportunidad ideal para curiosos, familias o cualquiera que quiera frenar por un rato y cambiar la perspectiva.