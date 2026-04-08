Una figura de Telefé destrozó la actual temporada de Gran Hermano: "Es..."

El certamen no estaría teniendo su mejor temporada.

Gran Hermano Generación Dorada continúa generando polémicas dentro y fuera de la pantalla. Luego de la sorpresiva salida de Andrea del Boca tras sufrir un fuerte golpe y de la eliminación de Cinzia Francischiello, las críticas al reality no tardaron en aparecer, esta vez de la mano de Connie Ansaldi.

Durante su visita al streaming de Bondi Live, la conductora fue tajante al analizar la actual edición del programa. “Es el peor Gran Hermano de la historia”, lanzó sin vueltas. “Yo soy fanática de los reality, vi todos, pero este no lo puedo ni ver porque es feo, es horrible y el casting se lo hizo Yankelevich. No me gusta el casting y no me gusta que rompieron la esencia que era ver personas”, dijo sobre la nueva edición del reality.

"Entiendo que es un formato de televisión y que hace lo que sea para sobrevivir, pero hay cosas que son la esencia del programa, como el aislamiento, que no existe más”, señaló. Y agregó una comparación con ediciones anteriores: “Veías como se iban deformando, se les iba la tintura, las pestañas postizas y ahora no sé si no tienen un peluquero y maquillador. Tienen vestuario y antes tenían una musculosa rota”.

La opinión de Marina Calabró sobre Gran Hermano

La periodista habló sobre la repentina salida de Andrea del Boca.

Otra de las voces que opinó sobre el programa, fue la periodista Marina Calabró y consideró que el desenlace no resultó del todo inesperado.

“No me sorprende demasiado, más allá de que hubo una sucesión de situaciones que eran un montón, como los problemas intestinales, el colon irritable, la presión, la gripe y ahora la caída”, comenzó la periodista. “Me parece que era previsible porque Andrea tenía la libertad de irse cuando quisiera, como cualquier participante, pero que estaba hablado de ante mano”.

"Lo lamento porque le aporta un montón a la casa y para los que miramos GH la vamos a extrañar”, afirmó. Finalmente, anticipó posibles cambios estratégicos tras su salida: “Me parece que la casa se va a reconfigurar porque todo giraba alrededor de ella, con sus aliados y sus detractores. Hay que ver si ahora alguno de los chicos cobra protagonismo, la voy a extrañar y quizás vuelva para un repechaje en la recta final”.