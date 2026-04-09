Tristeza en el espectáculo por la noticia que se supo sobre Silvio Soldán: "No se va a recuperar"

La dura historia del hijo de Silvio Soldán.

Silvio Soldán habló de sus hijos en una reciente entrevista y, al referirse a Silvito, fue contundente al describir su estado de salud: permanece internado y, según explicó, su cuadro no tiene cura.

Durante su visita en Ángel Responde, el ciclo de streaming conducido por Ángel de Brito, Soldán primero se refirió a Christian, el hijo que tuvo con Silvia Süller, con quien mantiene una relación cercana. “Con Christian nos llevamos maravillosamente bien. Somos vecinos, estamos a cuatro pisos de distancia”, contó. Además, reveló que suelen reunirse para ver partidos de Boca o de la Selección, destacando la buena conexión que lograron construir.

Sin embargo, cuando el conductor le preguntó por su otro hijo, el clima de la charla cambió por completo. “Bien, pero está internado”, respondió en un primer momento. “Muy, muy difícil”, agregó. “Hay que afrontar la vida y lo que te manda lo tenés que aceptar y tratar de ayudar permanentemente para que se recupere, que no se va a recuperar, pero bueno, es lo que te da la vida”. Con esas palabras, Soldán dejó en claro la gravedad del cuadro y cómo convive con esa realidad desde hace años.

La enfermedad de Silvito Soldán

Según trascendió en distintas entrevistas y coberturas periodísticas, Silvito tiene 56 años, padece una enfermedad mental crónica y permanece alojado en una institución especializada, donde recibe tratamiento permanente. El propio conductor ya había explicado anteriormente que la enfermedad “no tiene cura”, aunque pueden existir períodos de estabilidad o mejora parcial. También relató que, hasta el año pasado, su hijo vivía con su madre, Marta Moreno, pero que el avance del cuadro hizo necesaria la internación para garantizar una atención más completa.

En las últimas horas, la situación volvió a la escena pública por un conflicto con una ex cuidadora, Rebeca Parra, quien relató episodios complejos vinculados a la convivencia con Silvito. En diálogo con el programa A la tarde (América TV), Soldán volvió a referirse al tema sin rodeos: “Mi hijo es una persona enferma: sufre esquizofrenia”, afirmó, y aclaró que actualmente se encuentra alojado en una comunidad terapéutica. “Yo me voy a hacer cargo de todo lo que me corresponda, pero no de cosas que no me correspondan”, sostuvo.