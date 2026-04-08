Dra. Sandra List: “Muchas mujeres sufren en silencio problemas del suelo pélvico sin saber que tienen solución”.

Muchas mujeres, sobre todo aquellas que atravesaron partos, sufren de problemas relacionados al suelo pélvico. Asimismo, una amplia mayoría lo hace en silencio, sin saber que existe una solución que está al alcance del ejercicio adecuado. Así lo dejó en claro la Dra. Sandra List, especialista en Medicina Interna y Medicina Estética y Funcional.

"La medicina actual acompaña los cambios biológicos y funcionales de la mujer con herramientas concretas que permiten atravesarlos con más información y confort", expresó la médica, quien sostuvo: "Es una condición muy común, pero muchas mujeres la viven en silencio sin saber que existen opciones efectivas para tratarla".

Cuál es la solución a los problemas relacionados con el suelo pélvico

La Dra. Sandra List se refirió no solo a las causas de los problemas relacionados con el suelo pélvico, como el sedentarismo, los cambios hormonales, el sobrepeso o algunas prácticas de alto impacto, sino que brindó la solución: "El primer paso siempre es trabajar sobre la musculatura. Muchas veces ahí está la base del problema y también de la solución".

Muchas mujeres sufren en silencio problemas relacionados al suelo pélvico.

Es fundamental trabajar alrededor del suelo pélvico, dado que es el conjunto de músculos que sostienen órganos como la vejiga, el útero y el recto, lo que significa que un malestar relacionado deriva en problemas urinarios y hasta sexuales.

Ejercicios de Kegel: qué es y cómo ayuda a fortalecer el suelo pélvico

Los ejercicios de Kegel son una técnica sencilla que permite fortalecer los músculos del suelo pélvico, esenciales para funciones como el control de la vejiga, el sostén de los órganos internos y la salud sexual. A través de contracciones voluntarias y repetidas, este tipo de práctica ayuda a tonificar una zona del cuerpo que muchas veces se descuida hasta que aparecen molestias o disfunciones.

Incorporarlos a la rutina diaria puede marcar una diferencia significativa, ya que no solo contribuyen a prevenir problemas como la incontinencia urinaria o el prolapso, sino que también mejoran la calidad de vida en distintas etapas, especialmente durante el embarazo, el posparto y la menopausia.

Lo mejor de todo es que, al tratarse de ejercicios discretos, pueden realizarse en cualquier momento y lugar. "Para que funcionen, es clave hacerlos bien y sostenerlos en el tiempo. Muchas mujeres creen que los están haciendo correctamente y no es así, por eso la guía profesional es fundamental", concluyó la Dra. Sandra List.