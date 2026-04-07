Descubren un antídoto natural contra la gripe: ya reduce los síntomas en uno de cada cinco casos.

Científicos españoles descubrieron un antídoto natural a la gripe, que en Europa avanza a pasos agigantados y procupa a nivel mundial por su inminente propagación. Desde la Fundación de Investigación Fisabio anunciaron el hallazgo de un compuesto alojado en el cuerpo humano que presentó capacidad antiviral.

El antiviral natural en cuestión es la dermcidina, un péptido antimicrobiano que ayuda a reducir los porcentajes de infección viral. Según los investigadores, uno de cada cinco personas contagiadas con el virus subclado K de la influenza A (H3N2) no presentaron síntomas de la enfermedad, debido a la alta presencia de aquel compuesto en sus organismos.

Descubrieron un antídoto natural contra la gripe.

"Demostramos que la dermcidina posee actividad antiviral tanto in vitro como in vivo y establecemos su vínculo con la susceptibilidad a la enfermedad. La dermcidina está presente en todas las vías de entrada de virus respiratorios y sus niveles aumentan durante las infecciones virales. Protege a los ratones de la gripe A in vivo y exhibe una actividad antiviral de amplio espectro in vitro, inhibiendo todas las cepas del virus de la gripe A analizadas y otros virus respiratorios", indica un artículo publicado a través de PNAS.

En este sentido, allí se agrega: "Cabe destacar que los niveles de dermcidina fueron más altos en individuos asintomáticos que en individuos susceptibles. Por lo tanto, demostramos que la dermcidina inhibe la infección por el virus de la influenza in vitro e in vivo, con potencial como producto de origen humano para la prevención y el tratamiento de infecciones virales respiratorias".

Por último, Paula Corell, coautora de la investigación, concluyó: "Los resultados muestran que los niveles basales de dermcidina son hasta seis veces superiores en personas que nunca han desarrollado síntomas gripales, en comparación con individuos susceptibles".

Por qué los adultos mayores son más propensos a la gripe

Los adultos mayores son más propensos a la gripe principalmente por cambios naturales del organismo asociados al envejecimiento. Este fenómeno está muy ligado a lo que en medicina se conoce como inmunosenescencia, es decir, el deterioro progresivo del sistema inmune con el paso del tiempo.

En primer lugar, las defensas del cuerpo se vuelven menos eficaces. El sistema inmunológico pierde capacidad para reconocer y combatir virus como el de la gripe, lo que facilita tanto el contagio como el desarrollo de síntomas más intensos. Además, la respuesta inflamatoria suele ser más lenta, por lo que el organismo tarda más en reaccionar ante una infección.

Otro factor clave es la presencia de enfermedades crónicas. Muchas personas mayores padecen afecciones como diabetes, hipertensión o enfermedades respiratorias, que debilitan aún más el organismo y aumentan el riesgo de complicaciones, como neumonía.

También influye el desgaste de las barreras físicas del cuerpo. Y es que, con la edad, las mucosas de la nariz y las vías respiratorias se vuelven más frágiles y menos eficientes para bloquear virus, lo que facilita su ingreso al organismo. Por último, los adultos mayores suelen tener una recuperación más lenta, lo que no solo prolonga la duración de la enfermedad, sino que incrementa el riesgo de complicaciones graves.