La hija de Nicole Neumann emitió un durísimo comunicado sobre su madre: "Quiero aclarar"

Otra polémica a la lista.

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó una nueva polémica luego de que la salud de su hija Allegra Cubero generara diferentes versiones de ambos lados. La adolescente debió ser internada a raíz de una reacción alérgica y, rápidamente, comenzaron a circular versiones contrapuestas sobre el acompañamiento de sus padres durante los días de internación.

Ante el crecimiento de rumores y comentarios en televisión y redes sociales, fue la propia Allegra quien decidió ponerle fin a las especulaciones. A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó un mensaje para aclarar cómo atravesó realmente ese momento y defender tanto a su madre como a su padre.

La hija de Nicole Naumann salió a defenderla en sus redes sociales.

“Quiero pasar a aclarar que yo estuve internada (nada grave) por tres días y medio. Mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo”, explicó, desmintiendo las versiones que señalaban supuestas ausencias familiares.

“Mi mamá está con mi hermanito de un año con el que tiene que quedarse y dormir. Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre. Los dos por igual”, escribió, haciendo referencia a Cruz, el hijo que la modelo tuvo junto a Manu Urcera.

La adolescente estuvo internada en Semana Santa.

Visiblemente molesta por la repercusión, la adolescente también apuntó contra quienes cuestionaron el accionar de su madre. “Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces sobre que mi mamá solo se quedó cinco minutos y demás. Eso es mentira, mi mamá me acompañó un montón. Y sobre el video que hizo mi mamá, simplemente contó cómo fue su finde, nombró la clínica porque ahí estuve el finde, no dijo nada malo ni nada, pero como siempre, buscan lo malo a todo”.

“No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosa. MAMÁ COMO PAPÁ, SIEMPRE AL LADO MÍO. Yo me quedo tranquila que aclaré cómo fueron las cosas, el que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias”, cerró la adolescente.

El inicio de la polémica

El revuelo mediático había comenzado tras comentarios realizados en el programa SQP, donde algunos panelistas aseguraron que Cubero habría pasado todas las noches en la clínica mientras que Neumann solo habría permanecido unos minutos. Estas afirmaciones, sumadas a un video que la modelo compartió en redes relatando la situación, generaron un intenso debate público.