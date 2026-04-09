Inesperado: en Luzu se burlaron al aire de Karina Milei y su "3%" y quedó todo grabado

Un desopilante momento se vivió en el programa Nadie dice Nada, cuando una charla entre los integrantes del programa derivó en chicanas personales, bromas políticas y un cruce inesperado que terminó generando risas, tensión y frases virales en redes sociales.
Todo comenzó cuando Marcos Giles lanzó una frase que descolocó al resto de la mesa: “Yo tengo una foto con el peluca”. El comentario generó sorpresa inmediata y abrió la puerta a una seguidilla de intervenciones improvisadas que fueron elevando el tono humorístico del programa. Rápidamente, Momi Giardina intentó ponerle contexto al clima caótico que se estaba armando: “Hoy estamos en cualquiera”, dijo.
Quien aprovechó el momento para sumarse picante fue Santi Talledo, que chicaneó a Giles diciendo: “Se ríen porque saben que un poco sí”. Acto seguido redobló la apuesta: “El mito (Marcos Giles) con una peluca rubia es Karina Milei”, comentario que terminó de desatar carcajadas en el estudio. Angela Torres, por su parte, intervino entre divertida y sorprendida con un sincero: “Ahora estoy traumada”.
La chicana que terminó en burla
El momento más llamativo llegó cuando Talledo encaró directamente a Giles por un comentario del día anterior. “Ey, vos me jodiste mucho ayer con que estaba solo. Me fui dolido de acá. ¿Ahora no recibís? Vos das y no podes recibir”, le reprochó al aire.
Giles intentó bajar la tensión respondiendo: “Estoy recibiendo, estoy recibiendo”, aunque la defensa no convenció demasiado. Talledo insistió recordándole una frase puntual: “Dijiste: toda la gente de la mesa está en pareja menos yo”. Cuando el youtuber quiso justificarse, el actor lo interrumpió con un grito que se volvió viral al instante: “Callate Kari”. Lejos de quedarse callado, Giles retrucó con humor político y timing televisivo: “Dame ya este 3%”, cerrando el intercambio.