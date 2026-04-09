Inesperado: en Luzu se burlaron al aire de Karina Milei y su "3%" y quedó todo grabado

El comentario de Marcos Giles sobre Karina Milei.

Un desopilante momento se vivió en el programa Nadie dice Nada, cuando una charla entre los integrantes del programa derivó en chicanas personales, bromas políticas y un cruce inesperado que terminó generando risas, tensión y frases virales en redes sociales.

Todo comenzó cuando Marcos Giles lanzó una frase que descolocó al resto de la mesa: “Yo tengo una foto con el peluca”. El comentario generó sorpresa inmediata y abrió la puerta a una seguidilla de intervenciones improvisadas que fueron elevando el tono humorístico del programa. Rápidamente, Momi Giardina intentó ponerle contexto al clima caótico que se estaba armando: “Hoy estamos en cualquiera”, dijo.

Quien aprovechó el momento para sumarse picante fue Santi Talledo, que chicaneó a Giles diciendo: “Se ríen porque saben que un poco sí”. Acto seguido redobló la apuesta: “El mito (Marcos Giles) con una peluca rubia es Karina Milei”, comentario que terminó de desatar carcajadas en el estudio. Angela Torres, por su parte, intervino entre divertida y sorprendida con un sincero: “Ahora estoy traumada”.

La chicana que terminó en burla

El momento más llamativo llegó cuando Talledo encaró directamente a Giles por un comentario del día anterior. “Ey, vos me jodiste mucho ayer con que estaba solo. Me fui dolido de acá. ¿Ahora no recibís? Vos das y no podes recibir”, le reprochó al aire.

Giles intentó bajar la tensión respondiendo: “Estoy recibiendo, estoy recibiendo”, aunque la defensa no convenció demasiado. Talledo insistió recordándole una frase puntual: “Dijiste: toda la gente de la mesa está en pareja menos yo”. Cuando el youtuber quiso justificarse, el actor lo interrumpió con un grito que se volvió viral al instante: “Callate Kari”. Lejos de quedarse callado, Giles retrucó con humor político y timing televisivo: “Dame ya este 3%”, cerrando el intercambio.