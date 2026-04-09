Fabián Cubero quebró en llanto ante las cámaras y contó todo sobre Nicole Neumann: "No me queda otra"

Fabián Cubero no pudo contener las lágrimas al hablar del nuevo conflicto con su ex.

Nicole Neumann y Fabián Cubero, volvieron a sumar una disputa familiar, luego de que la modelo contara que su hija Allegra debió ser internada durante el fin de semana por un problema de salud.

El episodio generó fuerte repercusión mediática cuando, en el programa SQP, el periodista Nicolás Peralta contó que algunos familiares que se encontraban en Mar del Plata se habrían enterado de la situación a través de los medios, mientras que Ximena Capristo afirmó que la modelo solo habría permanecido diez minutos en la clínica. Estas versiones encendieron nuevamente el conflicto y fue la misma Allegra Cubero, quien decidió expresarse públicamente y salió a respaldar a su madre mediante un mensaje en redes sociales.

En esa línea, el programa A la Tarde (América TV) habló con Cubero, quien se mostró incómodo por la magnitud que tomó el tema. “A mí no me gusta hablar mal de la madre de mis hijas, aunque a veces no me queda otra. Pero tampoco me gusta que hablen mal de la madre de mi hijo, Mica. Hace ocho años que estamos juntos y siempre se puso al hombro la familia, acompaña, está presente. Cualquier problema que hay, siempre cae ella en la volteada, y eso me molesta porque es la madre de mi hijo también y ya estoy un poco cansado”, reconoció Cubero.

Las lágrimas de Fabián Cubero.

"Se filtran mensajes que son en un marco parental que no tienen por qué filtrarse. Se muestran los mensajes buenos donde hay buena dinámica, pero no se muestran los mensajes agresivos que hay hacia mí y hacia mi pareja. Hay mucha hipocresía en el medio, mucha”, afirmó, señalando que incluso su amigo Nico Peralta terminó involucrado por contar lo sucedido en la clínica.

Mica Viciconte, otra vez en el medio

El exdefensor confesó que todo el episodio lo afecta emocionalmente, especialmente por el malestar que atraviesa su pareja Micaela Viciconte. “Está frustrada, está triste por todo lo que pasa, porque siento que siempre la está ligando de rebote y eso me indigna, porque yo sé cómo son las cosas internamente y no es como la quieren pintar”.

“Todo este revuelo me da mucha bronca porque una de las personas que siempre cae en estos quilombos es mi pareja, que no tiene absolutamente nada que ver y eso me molesta bastante”, concluyó.