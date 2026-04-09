Conmoción por lo que le pasó a Camila Galante, esposa de Leandro Paredes: "Anoche"

La indignación de Camila Galante.

Camila Galante, esposa del futbolista Leandro Paredes, vivió un inesperado episodio que denunció públicamente. La influencer decidió compartir lo ocurrido a través de sus redes sociales y lanzó una advertencia directa a sus seguidores para que extremen los cuidados.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 20 horas, cuando Galante dejó estacionada su camioneta dentro del predio del centro comercial Shopping Las Toscas Canning, uno de los complejos más concurridos del área. Según relató, al regresar al vehículo se encontró con una escena inesperada: la parte trasera del auto presentaba daños visibles y rápidamente comprendió que había sido víctima de un robo.

Los delincuentes habrían cortado el paragolpes para acceder a la rueda de auxilio, una modalidad delictiva que viene repitiéndose en distintos estacionamientos y que genera preocupación entre los conductores. El corte en la carrocería dejaba en evidencia la maniobra utilizada para sustraer el elemento sin necesidad de violentar las puertas del vehículo.

El robo que sufrió Camila Galante

“Adentro del estacionamiento del shopping Las Toscas Canning me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio. Tengan cuidado”, escribió Galante junto a una imagen que publicó en sus historias de Instagram, donde se observa claramente el daño ocasionado. Su mensaje se viralizó rápidamente y despertó comentarios de usuarios que aseguraron haber atravesado situaciones similares en distintos puntos del conurbano.

El hecho de inseguridad ocurrió en un shopping de Canning.

Si bien la influencer no sufrió agresiones físicas ni se encontraba dentro del vehículo al momento del robo, el mal momento quedó reflejado en su descargo. Por otra parte, el episodio reavivó el debate en redes sociales sobre la seguridad en centros comerciales y estacionamientos cerrados, espacios que suelen percibirse como protegidos pero donde este tipo de delitos continúa ocurriendo.