El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿Cuándo y dónde podrá observarse?

Llega el eclipse solar más largo de la historia y los científicos revelaron que no se repetirá en 157 años (NASA).

El 12 de agosto será un día especial para los amantes de la astronomía, ya que tendrá lugar el eclipse solar más extenso del siglo. Este fenómeno será tan excepcional que no volverá a suceder en condiciones similares hasta dentro de 157 años. Durante varios minutos, el cielo se oscurecerá por completo en ciertas regiones del planeta, generando un espectáculo natural sin precedentes.

Una de las zonas privilegiadas para observar este eclipse será el nordeste de Portugal, donde la totalidad —es decir, el momento en que el Sol queda completamente cubierto por la Luna— podrá verse, aunque solo por unos segundos. El extremo norte de Siberia, el oeste de Islandia, Groenlandia y gran parte del norte de España también verán el evento, que se desarrollará en tres etapas principales y ocurrirá al atardecer, lo que hará que el oscurecimiento provocado por el eclipse se combine con la caída natural de la luz solar, intensificando la experiencia visual.

Los eclipses solares se producen cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo o parcialmente la luz solar desde ciertos puntos del planeta. Sin embargo, no son eventos mensuales debido a la inclinación de la órbita lunar, lo que los hace poco frecuentes y altamente valorados por científicos y aficionados.

Además de ser un espectáculo para el público, estos eclipses permiten a los científicos estudiar la corona solar, analizar la radiación y mejorar los modelos que explican el funcionamiento del sistema solar, aportando datos valiosos para la comunidad astronómica.

Para disfrutar del eclipse sin poner en riesgo la salud visual, es fundamental no mirar el Sol directamente sin la protección adecuada. La observación directa sin filtros puede causar daños irreversibles en la retina, como la retinopatía solar, que puede derivar en pérdida parcial o total de la visión.

El eclipse solar más largo del siglo tendrá lugar en agosto (NASA).

El único momento en que se puede mirar sin protección es durante la fase de totalidad, cuando el Sol está completamente cubierto por la Luna. Fuera de ese instante, se recomienda usar lentes especiales o métodos seguros para observar el fenómeno sin riesgos.

Eclipse solar total: qué día habrá 6 minutos de oscuridad total en la Tierra

Un eclipse solar total provocará varios minutos de oscuridad en pleno día y despertará el interés de científicos y observadores de todo el mundo. Se trata de un fenómeno poco frecuente por su duración y alcance geográfico. Este fenómeno previsto para 2027 tiene varios factores se combinarán de forma precisa para extender la fase de totalidad.

Por un lado, la Luna se encontrará a una distancia ideal que hará que su tamaño aparente sea suficiente para cubrir por completo el disco solar. A esto se suma la trayectoria que seguirá la sombra lunar sobre la superficie terrestre, que avanzará lentamente y permitirá que la oscuridad se mantenga durante más tiempo.

Esta combinación poco habitual de condiciones orbitales es la que hará posible que el día se convierta en noche durante varios minutos consecutivos, un escenario excepcional incluso dentro de los registros históricos de la astronomía. La franja de totalidad del eclipse solar atravesará extensas regiones de Europa, el norte de África y Medio Oriente. Entre los países donde podrá observarse la oscuridad total se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Arabia Saudita.