Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo y cómo verlo

El Eclipse Solar es uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares. En general, ocurren dos veces al año y generan repercusión por las postales que dejan alrededor del mundo. Eso sí, no siempre se registran en todos los países de la misma manera, incluso, muchas veces, no llegan a ser visibles en ciertos puntos del planeta y en otros sí.

Mientras se espera que ocurra el Eclipse Solar de este próximo domingo 21 de septiembre, aficionados y curiosos de la astronomía ya están pensando en cómo se verá el eclipse solar más largo del siglo. Pero, la pregunta es: ¿cuándo ocurrirá este evento tan llamativo?

¿Cuándo será el Eclipse Solar más largo del siglo?

El Eclipse Solar Total o Eclipse Solar más largo del siglo tendrá lugar el 2 de agosto de 2027; es decir que aún faltan poco menos de dos años para presenciarlo. Se dice que será "el más largo del siglo" porque tendrá una duración aproximada de 6 minutos con 22 segundos. Esta marca solo es superada por el Eclipse Solar del 11 de julio de 1991, que duró 7 minutos y 2 segundos.

¿Dónde se podrá ver el Eclipse Solar más largo del siglo?

Un detalle sumamente importante es saber en qué lugares será hará visible el eclipse solar más largo del siglo. Las zonas son Europa, Asia y sur de África. Para ser más concretos, se podrá ver en países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Sudán, Egipto, Somalia, Arabia Saudita y, en menor medida, España.

Según información de la NASA, el Eclipse comenzará en el Océano Atlántico, luego pasará por África y seguirá por Asia. Finalmente, terminará su recorrido cerca del Océano Índico.

Qué se recomienda para ver un Eclipse Solar

Debido a que es un fenómeno astronómico con impacto ocular, la NASA recomienda que no se mire directamente al sol sin protección porque puede causar daños. Por ello, los consejos para ver un Eclipse Solar de forma segura son: