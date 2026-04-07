La tripulación de la Artemis II llega a una distancia de la Tierra jamás alcanzada por un humano

FOTO DE ARCHIVO. Vista de la Luna mientras la nave espacial Orión de la misión Artemis II se acerca para alcanzar su punto más alejado de la Tierra, en esta captura de pantalla tomada de una transmisión en vivo

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA volaron el lunes más lejos en el espacio que ningún otro ser humano antes, durante un sobrevuelo de la cara oculta de la Luna que ‌reveló una superficie castigada por el bombardeo cósmico.

El estudio ‌de seis horas del hemisferio normalmente oculto del único satélite natural de la Tierra destacó por las observaciones visuales directas de los astronautas de los "destellos de impacto" de los meteoritos que golpeaban la superficie lunar oscurecida y llena de cráteres.

Una veintena de científicos abarrotaron una sala de conferencias adyacente a la zona de control de la misión en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Texas, para registrar en tiempo real los fenómenos lunares presenciados por la tripulación de Artemis mientras su nave espacial Orión, del tamaño aproximado de un SUV, navegaba alrededor de la Luna a unos 402.000 kilómetros de la Tierra.

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El sobrevuelo de seis ​horas, que se acercó hasta situarse ⁠a menos de 6.550 km de la superficie lunar, tuvo lugar seis días después del inicio de un vuelo espacial que ‌marca el primer viaje de astronautas al entorno de la Luna desde las misiones Apolo de la ⁠NASA de la época de la Guerra Fría, hace más de medio ⁠siglo.

Seis de esas misiones llevaron a equipos de dos hombres a la Luna entre 1969 y 1972: los únicos 12 seres humanos que han pisado su superficie.

Artemis, sucesora del programa Apolo, tiene como objetivo repetir ese logro para 2028, antes del primer alunizaje ⁠de China, y establecer una presencia lunar estadounidense a largo plazo durante la próxima década, incluida una base lunar ​que sirva como campo de pruebas para posibles misiones futuras a Marte.

Aunque diseñada como un ‌ensayo general tripulado para futuras excursiones lunares, Artemis II generó una ‌gran cantidad de material nuevo para que los científicos lunares lo estudien, incluidos los destellos de impactos de meteoritos ⁠registrados durante el sobrevuelo del lunes, que recordaban a las chispas y los destellos de luz descritos por algunos de los astronautas del Apolo.

La tripulación de Artemis II, a bordo de su cápsula Orión desde su lanzamiento desde Florida la semana pasada, comenzó su sexto día de vuelo espacial al despertarse el lunes con un mensaje pregrabado del difunto astronauta de la NASA Jim Lovell, ​quien voló a bordo ‌de las misiones lunares Apolo 8 y Apolo 13.

"Bienvenidos a mi antiguo barrio", dijo Lovell, quien falleció el año pasado a los 97 años. "Es un día histórico, y sé lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar del paisaje. (...) Buena suerte y que Dios los acompañe".

Horas más tarde, la tripulación, formada por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, hizo historia en los vuelos espaciales ⁠al aventurarse más lejos de la Tierra que ningún ser humano lo había hecho antes, a 406.771 km.

El récord anterior, de aproximadamente 400.000 km, lo estableció en 1970 el Apolo 13 después de que un fallo casi catastrófico de la nave espacial acortara la misión, lo que obligó a Lovell y a sus dos compañeros de tripulación a utilizar la gravedad lunar para regresar sanos y salvos a la Tierra.

NOMBRAMIENTO DE CRÁTERES

De camino a la cara oculta de la Luna, los astronautas de Artemis dedicaron un tiempo a asignar nuevos nombres provisionales a formaciones lunares que hasta entonces carecían de designaciones oficiales.

En un mensaje de radio al control de la misión en Houston, Hansen sugirió que ‌un cráter se bautizara como "Integrity", en honor al nombre dado a la cápsula Orión de la tripulación, y que otro se nombrara en honor a la difunta esposa de Wiseman, Carroll, fallecida de cáncer en 2020.

"Hace varios años comenzamos este viaje, nuestra familia de astronautas tan unida, y perdimos a un ser querido", dijo Hansen refiriéndose a la difunta esposa del comandante de la misión, con la voz quebrada por la emoción mientras describía la ubicación de su homónima lunar. "Es un punto brillante en la Luna, y nos gustaría llamarlo ‌Carroll".

Hansen comentó más tarde que la tripulación había observado una serie de accidentes lunares que "ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el Apolo".

Mientras Orión se precipitaba alrededor de la cara oculta de la Luna, los astronautas fotografiaron un momento excepcional en el que la Tierra, ‌empequeñecida por su distancia récord del ⁠planeta, se ponía y salía con el horizonte lunar mientras giraban alrededor de la Luna, una llamativa inversión celestial de la salida y la puesta de la Luna que se ve habitualmente desde la Tierra.

Dado ​que la Luna gira a la misma velocidad a la que orbita alrededor de la Tierra, su cara oculta siempre está alejada de nuestro planeta y sólo los astronautas de Artemis y Apolo han contemplado directamente su superficie.

Con información de Reuters