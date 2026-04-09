Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo se cobra y de cuánto es en abril 2026

El Gobierno nacional oficializó el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados correspondiente a abril de 2026. La medida fue formalizada a través del Decreto 213, publicado en el Boletín Oficial, y establece un refuerzo de hasta $70.000 para los beneficiarios del sistema previsional.
El adicional será abonado por la ANSES junto con los haberes del mes, que además llegan con un incremento del 2,9% en línea con la actualización por inflación.
Jubilados en abril: de cuánto es el bono y quiénes lo cobran
El bono extraordinario será de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo. En los casos en que los ingresos superen ese piso, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar ese tope.
El beneficio alcanza a:
- Jubilados y pensionados del sistema previsional.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos.
Según lo establecido en el decreto, el bono no será susceptible de descuentos ni se computará para otros conceptos, y tiene como objetivo sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales.
Cuánto cobran en total en abril 2026
Con el aumento del 2,9% y el refuerzo, los ingresos quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $380.319,31 + bono de $70.000 = $450.319,31
- PNC por invalidez y vejez: $336.223,52 (con bono incluido)
- Madres de siete hijos: $450.319,31 (equiparado a la mínima con bono)
- PUAM: $374.255,44 (con bono incluido)
Estos montos reflejan el impacto conjunto de la actualización por movilidad y el adicional extraordinario.
Cuándo se cobra el bono para pensionados
El pago del bono se realiza junto con el calendario habitual de ANSES. Para Pensiones No Contributivas (PNC), las fechas son:
- 10 de abril: DNI terminados en 0 y 1
- 13 de abril: DNI terminados en 2 y 3
- 14 de abril: DNI terminados en 4 y 5
- 15 de abril: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9
Cuándo cobran los jubilados en abril
Para jubilados que perciben la mínima, el cronograma es el siguiente:
- 10 de abril: DNI terminados en 0
- 13 de abril: DNI terminados en 1
- 14 de abril: DNI terminados en 2
- 15 de abril: DNI terminados en 3
- 16 de abril: DNI terminados en 4
- 17 de abril: DNI terminados en 5
- 20 de abril: DNI terminados en 6
- 21 de abril: DNI terminados en 7
- 22 de abril: DNI terminados en 8
- 23 de abril: DNI terminados en 9
De esta manera, el bono de $70.000 se acredita automáticamente junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En abril de 2026, el refuerzo vuelve a posicionarse como un componente central para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.