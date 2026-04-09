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Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo se cobra y de cuánto es en abril 2026

El Gobierno oficializó un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES en abril de 2026. Cuándo se cobra, a quiénes alcanza y cuánto se percibe en total con el refuerzo.

09 de abril, 2026 | 16.00

El Gobierno nacional oficializó el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados correspondiente a abril de 2026. La medida fue formalizada a través del Decreto 213, publicado en el Boletín Oficial, y establece un refuerzo de hasta $70.000 para los beneficiarios del sistema previsional.

El adicional será abonado por la ANSES junto con los haberes del mes, que además llegan con un incremento del 2,9% en línea con la actualización por inflación.

MÁS INFO

Jubilados en abril: de cuánto es el bono y quiénes lo cobran

El bono extraordinario será de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo. En los casos en que los ingresos superen ese piso, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar ese tope.

El beneficio alcanza a:

  • Jubilados y pensionados del sistema previsional.
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

Según lo establecido en el decreto, el bono no será susceptible de descuentos ni se computará para otros conceptos, y tiene como objetivo sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales.

Cuánto cobran los jubilados en abril

Cuánto cobran en total en abril 2026

Con el aumento del 2,9% y el refuerzo, los ingresos quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $380.319,31 + bono de $70.000 = $450.319,31
  • PNC por invalidez y vejez: $336.223,52 (con bono incluido)
  • Madres de siete hijos: $450.319,31 (equiparado a la mínima con bono)
  • PUAM: $374.255,44 (con bono incluido)

Estos montos reflejan el impacto conjunto de la actualización por movilidad y el adicional extraordinario.

Cuándo se cobra el bono para pensionados

El pago del bono se realiza junto con el calendario habitual de ANSES. Para Pensiones No Contributivas (PNC), las fechas son:

  • 10 de abril: DNI terminados en 0 y 1
  • 13 de abril: DNI terminados en 2 y 3
  • 14 de abril: DNI terminados en 4 y 5
  • 15 de abril: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9

Cuánto cobran los jubilados de ANSES

Cuándo cobran los jubilados en abril

Para jubilados que perciben la mínima, el cronograma es el siguiente:

  • 10 de abril: DNI terminados en 0
  • 13 de abril: DNI terminados en 1
  • 14 de abril: DNI terminados en 2
  • 15 de abril: DNI terminados en 3
  • 16 de abril: DNI terminados en 4
  • 17 de abril: DNI terminados en 5
  • 20 de abril: DNI terminados en 6
  • 21 de abril: DNI terminados en 7
  • 22 de abril: DNI terminados en 8
  • 23 de abril: DNI terminados en 9

De esta manera, el bono de $70.000 se acredita automáticamente junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En abril de 2026, el refuerzo vuelve a posicionarse como un componente central para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

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