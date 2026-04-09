PAMI informó si se pueden aplicar juntas las vacunas contra gripe, neumonía y COVID?

El PAMI brindó precisiones sobre su campaña de inmunización, destacando la compatibilidad entre las distintas dosis disponibles. Según informó el instituto, los beneficiarios pueden recibir la vacuna contra la gripe de manera simultánea con la de la neumonía o la de COVID-19.
Las tres vacunas se pueden aplicar el mismo día sin problemas de compatibilidad. Esta posibilidad de coadministración busca facilitar el acceso a la protección sanitaria y completar los esquemas de vacunación en una misma instancia. Así, los afiliados no tienen que hacer múltiples viajes a centros de salud o farmacias.
Contraindicaciones: cuándo no vacunarse
Respecto a la seguridad de las dosis, el organismo puntualizó que la única contraindicación es la alergia a algún componente o reacción grave previa. Fuera de esos casos, las vacunas son seguras y se pueden administrar juntas sin riesgos adicionales.
Ante cualquier duda, los afiliados tienen a disposición la línea telefónica 138-PAMI Escucha, donde se proporciona información oficial sobre los centros habilitados y la modalidad de atención.
Grupos de riesgo prioritarios
La definición de los factores de riesgo es un punto central en la estrategia de salud del PAMI. Estos son los grupos que tienen prioridad en la campaña de vacunación.
Enfermedades respiratorias crónicas:
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Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
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Enfisema congénito
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Fibrosis quística
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Asma en sus estadios moderados o graves
Afecciones cardíacas:
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Insuficiencia cardíaca
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Enfermedad coronaria
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Personas que hayan pasado por un reemplazo valvular
Inmunodeficiencias y enfermedades oncohematológicas:
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Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas
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Personas que viven con VIH/sida
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Quienes utilizan medicación inmunosupresora o corticoides en dosis elevadas por períodos prolongados
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Pacientes con enfermedades oncohematológicas hasta seis meses posteriores a la remisión completa
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Personas que han recibido trasplantes de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos
Otras condiciones:
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Diabetes
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Insuficiencia renal crónica en diálisis
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Obesidad mórbida (índice de masa corporal superior a 40 kg/m²)
MÁS INFO
Protección al entorno del paciente
La cobertura también alcanza a convivientes de personas con enfermedades oncohematológicas o de recién nacidos prematuros con un peso menor a 1.500 gramos. Esta medida refuerza el concepto de protección del entorno del paciente con mayor vulnerabilidad. Vacunar a quienes conviven con personas de riesgo ayuda a crear un "escudo" comunitario que reduce las chances de contagio.
Casos especiales en menores de 18 años
Para los menores de 18 años con cobertura de PAMI, se identifican como riesgos específicos:
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Retraso madurativo grave
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Síndromes genéticos
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Enfermedades neuromusculares que comprometan la función respiratoria
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Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico
En todos estos casos, la vacunación se presenta como una herramienta clave para evitar complicaciones derivadas de virus respiratorios.
También se incluyen:
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Malformaciones congénitas graves
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Asplenia funcional (ausencia o mal funcionamiento del bazo)
La presencia de estas condiciones habilita la prioridad en el turno de vacunación.