PAMI informó si se pueden aplicar juntas las vacunas contra gripe, neumonía y COVID?

Las tres vacunas se pueden aplicar el mismo día sin problemas de compatibilidad.

El PAMI brindó precisiones sobre su campaña de inmunización, destacando la compatibilidad entre las distintas dosis disponibles. Según informó el instituto, los beneficiarios pueden recibir la vacuna contra la gripe de manera simultánea con la de la neumonía o la de COVID-19.

Las tres vacunas se pueden aplicar el mismo día sin problemas de compatibilidad. Esta posibilidad de coadministración busca facilitar el acceso a la protección sanitaria y completar los esquemas de vacunación en una misma instancia. Así, los afiliados no tienen que hacer múltiples viajes a centros de salud o farmacias.

Contraindicaciones: cuándo no vacunarse

Respecto a la seguridad de las dosis, el organismo puntualizó que la única contraindicación es la alergia a algún componente o reacción grave previa. Fuera de esos casos, las vacunas son seguras y se pueden administrar juntas sin riesgos adicionales.

Ante cualquier duda, los afiliados tienen a disposición la línea telefónica 138-PAMI Escucha, donde se proporciona información oficial sobre los centros habilitados y la modalidad de atención.

Grupos de riesgo prioritarios

La definición de los factores de riesgo es un punto central en la estrategia de salud del PAMI. Estos son los grupos que tienen prioridad en la campaña de vacunación.

Enfermedades respiratorias crónicas:

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Enfisema congénito

Fibrosis quística

Asma en sus estadios moderados o graves

Afecciones cardíacas:

Insuficiencia cardíaca

Enfermedad coronaria

Personas que hayan pasado por un reemplazo valvular

Inmunodeficiencias y enfermedades oncohematológicas:

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas

Personas que viven con VIH/sida

Quienes utilizan medicación inmunosupresora o corticoides en dosis elevadas por períodos prolongados

Pacientes con enfermedades oncohematológicas hasta seis meses posteriores a la remisión completa

Personas que han recibido trasplantes de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos

Otras condiciones:

Diabetes

Insuficiencia renal crónica en diálisis

Obesidad mórbida (índice de masa corporal superior a 40 kg/m²)

Protección al entorno del paciente

La cobertura también alcanza a convivientes de personas con enfermedades oncohematológicas o de recién nacidos prematuros con un peso menor a 1.500 gramos. Esta medida refuerza el concepto de protección del entorno del paciente con mayor vulnerabilidad. Vacunar a quienes conviven con personas de riesgo ayuda a crear un "escudo" comunitario que reduce las chances de contagio.

La única contraindicación es la alergia a algún componente o reacción grave previa.

Casos especiales en menores de 18 años

Para los menores de 18 años con cobertura de PAMI, se identifican como riesgos específicos:

Retraso madurativo grave

Síndromes genéticos

Enfermedades neuromusculares que comprometan la función respiratoria

Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico

En todos estos casos, la vacunación se presenta como una herramienta clave para evitar complicaciones derivadas de virus respiratorios.

También se incluyen:

Malformaciones congénitas graves

Asplenia funcional (ausencia o mal funcionamiento del bazo)

La presencia de estas condiciones habilita la prioridad en el turno de vacunación.