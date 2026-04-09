Un tribunal de EEUU no impedirá de momento que se incluya a Anthropic en la lista negra del Pentágono

FOTO DE ARCHIVO. Logotipo de Anthropic

Un tribunal federal de apelación de Washington D. C. se negó el miércoles a bloquear, ‌por el momento, la ‌inclusión de la empresa de inteligencia artificial Anthropic en la lista negra de seguridad nacional del Pentágono. La decisión supone una victoria para el Gobierno de Trump tras la conclusión contraria a la que había llegado otro tribunal de apelaciones en otro proceso judicial iniciado por Anthropic.

Anthropic, desarrolladora del ​popular asistente de ⁠inteligencia artificial Claude, alega que el secretario de Defensa, ‌Pete Hegseth, se extralimitó en sus funciones al ⁠designar a la empresa como un ⁠riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional por su negativa a eliminar ciertas restricciones de uso en sus ⁠productos, una etiqueta que impide a Anthropic acceder a ​contratos del Pentágono y que podría dar ‌lugar a su inclusión en ‌una lista negra a nivel gubernamental.

Los ejecutivos de Anthropic ⁠han afirmado que la designación podría costarle a la empresa miles de millones de dólares en pérdidas de negocio y daños a su reputación.

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Un panel de jueces del Tribunal ​de Apelación ‌de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia denegó la solicitud de Anthropic de suspender la designación mientras se resuelve el caso. La decisión no es definitiva.

Una portavoz de Anthropic dijo en ⁠un comunicado tras la resolución del miércoles que la empresa confía en que el tribunal acabará por reconocer que la designación de riesgo en la cadena de suministro es ilegal.

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, calificó el fallo como una victoria para la capacidad de respuesta militar en una publicación en redes ‌sociales el miércoles.

"La autoridad militar y el control operativo pertenecen al comandante en jefe y al Departamento de Guerra, no a una empresa tecnológica", dijo Blanche, utilizando el nuevo nombre que Trump ha dado al Departamento de Defensa.

La demanda es una ‌de las dos que Anthropic presentó por la medida sin precedentes de Hegseth, que se produjo después de que Anthropic se negara ‌a permitir que ⁠el ejército utilizara el chatbot de IA Claude para la vigilancia de EEUU o para ​armas autónomas debido a preocupaciones de seguridad y ética.

Con información de Reuters