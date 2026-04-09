Toluca de México golea en Copa de Campeones Concacaf con triplete de portugués Paulinho

Toluca, el actual campeón ​del fútbol mexicano, goleó el miércoles 4-2 a LA Galaxy con un triplete del portugués Paulinho en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa ‌de Campeones de la Concacaf.

El argentino ‌Nicolás Castro completó la cuenta para los "Diablos Rojos" de Toluca, dirigidos por Antonio Mohamed.

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el equipo local se puso en ventaja a los 12 minutos con un potente disparo de Castro dentro del área tras controlar un largo pase del uruguayo Federico Pereira.

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Paulinho anotó el segundo gol a los 43 minutos cuando remató barriéndose frente a la portería tras un pase de Jesús Angulo en un contragolpe.

LA Galaxy descontó a los 66 ​minutos por conducto del brasileño ⁠Gabriel Pec, quien definió con un potente disparo dentro del área tras recibir un pase ‌del alemán Marco Reus.

Paulinho registró su doblete a los 73 minutos con un ⁠disparo de zurda dentro del área tras un rebote ⁠defensivo.

El club de la MLS volvió a descontar a los 77 minutos con un remate de Reus en el área chica tras un pase del argentino Julián Aude.

Paulinho anotó su tercer gol a los ⁠85 minutos en una jugada fortuita en la que mandó el balón al fondo ​de la portería después de que le rebotó tras un despeje de ‌un defensor.

"Un partido bastante complejo, queríamos mantener el ‌cero atrás, pero nos enfrentamos a un rival muy difícil con jugadores muy peligrosos, pero ⁠así es la competencia y hay que seguir", dijo el delantero Alexis Vega a la transmisión oficial al final del partido.

El partido de vuelta se disputará el 15 de abril en el estadio Dignity Health Sports Park, de Carson, California.

Más temprano, el club mexicano Tigres UANL venció 2-0 ​a Seattle Sounders ‌con goles de Ozziel Herrera y del defensor Jackson Ragen en su propia portería.

En el encuentro disputado en el estadio Universitario, Tigres tuvo la opción de ponerse en ventaja al final del primer tiempo por la vía del tiro penal, pero el argentino Ángel Correa mandó su disparo por arriba de la portería.

Herrera anotó el primer gol ⁠a los 51 minutos cuando definió de derecha dentro del área tras recibir un vistoso pase del uruguayo Fernando Gorriarán con el talón.

El segundo gol de Tigres cayó a los 76 minutos cuando Ragen anotó en su propia portería después de que el balón le pegó tras un remate de cabeza del brasileño Joaquim Pereira en un tiro de esquina enviado desde el sector izquierdo por el argentino Juan Francisco Brunetta.

Tigres estuvo cerca de anotar el tercer gol a los 81 minutos con un remate de cabeza ‌de Herrera que se estrelló en el poste izquierdo.

"Nos enfocamos en atacar, sabíamos que teníamos que sacar una ventaja importante. En el partido de vuelta tenemos que salir a atacar, hacer otro gol y no tirarnos atrás", dijo Herrera a la transmisión oficial.

La llave se definirá el 15 de abril en el Lumen Field de Seattle, Washington.

En el inicio de las series por los cuartos de final, Los Ángeles ‌FC dio un gran paso hacia las semifinales tras vencer el martes 3-0 a Cruz Azul de México, actual monarca del certamen.

El club de la MLS tratará de sellar su pase a las semifinales en el ‌partido de vuelta que ⁠se disputará el 14 de abril en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

En tanto, Nahsville de la MLS y América de México empataron sin goles en la ​serie que se definirá el 14 de abril en el estadio Banorte de la Ciudad de México.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029.

Con información de Reuters