Efemérides del 8 de abril: qué pasó un día como hoy

Funeral de Juan Pablo II.

Cada 8 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el inicio de los multitudinarios funerales por Juan Pablo II, los fallecimientos de Margaret Thatcher y Pablo Picasso hasta la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1871 - Fallecimiento de Francisco Muñiz

En Buenos Aires, a los 75 años y a causa de la epidemia de fiebre amarilla, murió el médico y científico, considerado el primer naturalista argentino. Fue el administrador de la vacuna antivariólica en el partido bonaerense de Luján.

1943 - Nacimiento de Víctor Bo

El actor nació en Buenos Aires. Junto a Isabel Sarli formó una de las duplas actorales más recordadas del cine argentino. Filmó 38 películas y fue productor de otras siete.

1943 - Nacimiento de Chango Nieto

En la localidad salteña de Campamento Vespucio nació el cantautor y bombisto Carlos Alberto “Chango” Nieto, ganador de 13 premios, entre ellos dos Konex. Grabó más de 600 canciones.

1973 - Fallecimiento de Pablo Picasso

El pintor español murió a los 91 años en la comuna francesa de Mougins. Fue creador del movimiento cubista y autor de Guernica y Las señoritas de Avignon, entre otras obras célebres en la historia del arte.

1977 - The Clash

Salió a la venta en Reino Unido el álbum debut de la banda homónima liderada por Joe Strummer, una de las más relevantes del punk.

1980 - Brian Johnson

La banda de hard rock AC/DC anunció la incorporación del británico como vocalista principal del grupo. Poco después se grabó Back in Black, el álbum más exitoso del grupo fundado en Australia por los músicos y hermanos escoceses Malcolm y Angus Young.

1984 - Carlos Navarro Montoya

El arquero colombiano-argentino debutó en la Primera División del fútbol argentino. Lo hizo con la camiseta de Vélez Sársfield, en el triunfo por 1-0 ante Temperley. El “Mono” jugó 803 partidos en una carrera en la que también vistió las camisetas de Boca Juniors e Independiente, entre otros equipos.

Navarro Montoya.

1994 - Capilla Sixtina

Se reabrió la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano con una misa oficiada por el papa Juan Pablo II luego de trece años de restauración de los frescos del célebre artista italiano Miguel Ángel Buonarrotti a comienzos del siglo XVI.

2001 - Juan Román Riquelme

Luego de hacerle un gol a River Plate en La Bombonera, el volante ofensivo boquense festejó por primera vez con la pose del “topo Gigio” para expresar su enojo con el presidente del club “xeneize” Mauricio Macri.

2005 - Juan Pablo II

Unos 300.000 fieles católicos y personalidades de todo el mundo asistieron a los funerales del papa Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano, la más multitudinaria ceremonia fúnebre de un pontífice. Juan Pablo II, el papa número 264 de la Iglesia Católica, fue canonizado en 2014.

2006 - Rolling Stones

La banda británica de rock tocó por primera vez en China. Ocurrió en el “Gran Escenario” de la ciudad de Shanghai ante unos 8.500 espectadores, la mayoría extranjeros. En el escenario se montaron dos muñecas inflables gigantes, una de ellas con la leyenda Honky tonk woman, el nombre de una de las cinco canciones que las autoridades chinas habían prohibido tocar a los “Stones”.

2013 - Fallecimiento de Margaret Thatcher

A los 87 años murió en Londres la política conservadora británica, apodada “la dama de hierro”, la primera mujer en ser elegida primera ministra del Reino Unido, cargo que ejerció entre 1979 y 1990.

2026 - Día Internacional del Pueblo Gitano

Esta fecha fue instituida en 1990 por el IV Congreso Mundial Romaní con el fin de combatir la discriminación y el estigma que sufre esa colectividad.