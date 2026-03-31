Calendario de abril 2026 para imprimir: esta es la mejor opción

Calendario de abril de 2026.

El inicio de un nuevo mes no solo reconfigura la agenda laboral, también redefine hábitos, descansos y prioridades. En ese escenario, el calendario de abril 2026 es un aliado estratégico para quienes buscan organizar su tiempo sin depender exclusivamente del celular.

Si bien las aplicaciones digitales dominan la vida cotidiana, el formato imprimible mantiene su vigencia. Tener el mes completo a la vista permite anticipar compromisos, marcar objetivos y, sobre todo, planificar mejor los días de descanso.

Por qué el calendario imprimible sigue siendo clave

Contar con un calendario de abril 2026 para imprimir permite visualizar de un solo vistazo todos los eventos del mes. Esto resulta útil en un período atravesado por feriados, actividades laborales y rutinas que vuelven a tomar ritmo luego de marzo.

A diferencia de las aplicaciones, el papel ofrece una experiencia más tangible: escribir, tachar días y anotar recordatorios refuerza la memoria y mejora la organización personal. En términos prácticos, es una herramienta simple pero efectiva para sostener hábitos y evitar olvidos.

Feriados de abril 2026: el fin de semana largo que todos esperan

El dato fuerte del mes es el fin de semana extra largo de cuatro días, lo que confirma el calendario oficial del Gobierno nacional. La combinación de fechas genera uno de los descansos más extensos del año:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional inamovible).

De esta manera, el descanso se extiende hasta el domingo 5 de abril, cuando se celebra Pascua, una fecha central para la tradición cristiana.

Calendario de abril de 2026.

En términos laborales, el esquema también tiene impacto: quienes trabajen el jueves 2 deben cobrar doble, ya que coincide con un feriado nacional, mientras que el viernes 3 también se paga como jornada extra.

Un año con más descansos: cómo sigue el calendario 2026

El Gobierno incorporó este año algunos días no laborables adicionales, lo que eleva a 12 la cantidad de fines de semana largos en todo el año.

Luego del fin de semana largo de abril, el año mantiene varias fechas relevantes. En mayo se destacan el Día del Trabajo y el aniversario de la Revolución de Mayo. Durante junio y agosto, los feriados trasladables recuerdan a figuras históricas como Martín Miguel de Güemes y José de San Martín.

En julio, el Día de la Independencia se complementa con un día no laborable con fines turísticos, mientras que en octubre y noviembre aparecen nuevas fechas vinculadas a la identidad nacional. En diciembre cierra el año con la Inmaculada Concepción de María y Navidad.