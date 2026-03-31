Feriados del 2 y 3 de abril en Argentina 2026: por qué no se trabaja y qué se conmemora

El cuarto mes del año incluye un receso de cuatro días consecutivos, producto de la coincidencia entre feriados nacionales y fechas clave del calendario

El cuarto mes del año llega con una pausa extendida en el calendario de feriados. En 2026, el 2 de abril y el día siguiente conforman un fin de semana largo que impacta en la actividad laboral y turística, generando uno de los descansos más relevantes del mes.

Cómo se conforma el fin de semana largo de abril 2026

Durante abril, el cronograma oficial incluye dos jornadas consecutivas que modifican la rutina habitual. El jueves 2 y el viernes 3 dan lugar a un descanso prolongado que, sumado al sábado 4 y domingo 5, completa un receso de cuatro días.

Este esquema responde a la coincidencia entre una fecha patria y las celebraciones religiosas de Semana Santa. Como resultado, se configura un período que combina conmemoraciones históricas y tradiciones culturales, con impacto en distintos sectores.

Qué se conmemora el 2 de abril en Argentina

El 2 de abril es una fecha clave en el país, ya que se recuerda el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Se trata de un feriado nacional inamovible destinado a honrar a quienes participaron del conflicto de 1982 y a quienes perdieron la vida.

En 2026, esta jornada coincide con el Jueves Santo. Sin embargo, prevalece el carácter de feriado nacional por la conmemoración histórica, lo que implica la suspensión de actividades laborales en la mayoría de los sectores, de acuerdo con la legislación vigente.

Viernes Santo: significado y alcance del feriado del 3 de abril

El viernes 3 de abril corresponde al Viernes Santo, una de las fechas centrales del calendario cristiano. En esta jornada se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo, lo que le otorga un profundo significado religioso.

A diferencia del jueves, este día es considerado feriado nacional, por lo que se aplican las mismas condiciones laborales que en otras fechas de descanso obligatorio. Esto incluye la interrupción de actividades en gran parte de los rubros y el pago adicional en caso de prestación de servicios.

Diferencias entre feriados y días no laborables en Argentina

Las jornadas no laborables y feriados generan cambios en el funcionamiento de distintos sectores, desde la administración pública hasta el comercio y el turismo

Dentro del calendario de feriados, es importante distinguir entre feriados nacionales y días no laborables. En los feriados, la ley establece que no se trabaja o, en caso de hacerlo, corresponde una remuneración doble.

En cambio, los días no laborables dependen de la decisión de cada empleador, con excepción de la administración pública y otros organismos estatales, donde sí se suspende la actividad. En el caso del 2 de abril de 2026, la condición de feriado prevalece sobre el carácter de día no laborable por su significado histórico.

Cómo continúa el calendario de feriados 2026 en Argentina

Tras el fin de semana largo de abril, el año mantiene varias fechas relevantes. En mayo se destacan el Día del Trabajo y el aniversario de la Revolución de Mayo. Durante junio y agosto, los feriados trasladables recuerdan a figuras históricas como Martín Miguel de Güemes y José de San Martín.

En julio, el Día de la Independencia se complementa con un día no laborable con fines turísticos, mientras que en octubre y noviembre aparecen nuevas fechas vinculadas a la identidad nacional. Finalmente, diciembre cierra el año con la Inmaculada Concepción de María y Navidad.

De esta manera, el esquema de feriados distribuye pausas a lo largo del año, con abril como uno de los momentos más destacados por la combinación de conmemoraciones y celebraciones que generan un descanso extendido.