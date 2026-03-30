¿Hay feriados en abril 2026? Cuándo son y las fechas confirmadas (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial)

Después del fin de semana largo por el 24 de marzo, los argentinos esperan con ansias el próximo feriado para descansar. Por suerte, el calendario nacional del 2026 establece un fin de semana extra largo de cuatro días al combinarse Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Semana Santa.

Cuáles son los feriados de abril 2026: las fechas confirmadas

El calendario oficial, confirmado por el Gobierno Nacional, establece que el mes de abril cuenta con dos feriados nacionales inamovibles que, al caer de forma consecutiva, garantizan el descanso obligatorio:

Jueves 2 de abril: se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Al ser un feriado nacional inamovible, rigen las normas de descanso dominical. Además, es Jueves Santo que suele ser un día no laborable.

Viernes 3 de abril: Corresponde al Viernes Santo. Es también un feriado nacional inamovible para todo el territorio argentino.

El detalle, el fin de semana largo extra largo se extenderá desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, una fecha importantísima para los fieles católicos, ya que es Domingo de Resurrección, es decir, Pascua.

¿Cómo se cobran los feriados de Semana Santa?

Si bien el Jueves Santo es un "día no laborable", este año los empleados que son convocados a trabajar ese día cobran el doble de la jornada habitual porque rige el feriado nacional del 2 de abril (por Malvinas). El Viernes Santo también se cobra extra porque también es un feriado nacional inamovible.

Calendario completo de feriados 2026: todos los fines de semana largo del año

El Gobierno nacional sumó tres días no laborales este año al calendario oficial para fomentar el turismo interno en el país. Así, habrá más días de descanso y los argentinos podrán disfrutar en total de 12 fines de semana extendidos. El calendario de feriados oficial de esta año establece:

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1 : Día del Trabajador (feriado inamovible).

: Día del Trabajador (feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable).

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (feriado inamovible).

: Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: incorporación del feriado no laborable.

Después del fin de semana extra largo de abril, los argentinos podrán disfrutar de otros dos feriados en mayo

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable que se mantiene).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, se mantiene).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20 de noviembre, pero se traslada para un fin de semana largo).

Diciembre