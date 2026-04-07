Efemérides del 7 de abril: qué pasó un día como hoy

Cada 7 de abril es conmemorado el Día Mundial de la Salud.

Cada 7 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Gabriela Mistral, Victoria Ocampo y Jackie Chan hasta la creación de la Organización Mundial de la Salud.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1889 - Nacimiento de Gabriela Mistral

En la ciudad chilena de Vicuña nació la escritora y poetisa Lucila Godoy Alcayaga, la primera mujer hispanoamericana en ganar el Nobel de Literatura (1945) y la segunda latinoamericana en obtener el premio de la Academia Sueca.

1890 - Nacimiento de Victoria Ocampo

En Buenos Aires nació la escritora, ensayista y editora, fundadora de la revista Sur, que tuvo entre sus colaboradores a figuras literarias como Jorge Luis Borges, Thomas Mann, André Malraux, Henry Miller y Octavio Paz, entre otros. Fundó la Unión Argentina de Mujeres en defensa de los derechos femeninos.

Victoria Ocampo.

1894 - La Vanguardia

Fue publicada en Buenos Aires la primera edición del diario socialista La Vanguardia, fundado por Juan Bautista Justo, que tenía en su portada el lema de “Periódico defensor de la clase trabajadora”.

1915 - Nacimiento de Billie Holiday

En la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos, nació la cantante Eleanora Fagan Gough, considerada una de las voces femeninas más importantes del jazz. Su canción Strange Fruit fue elegida como mejor canción del siglo XX por la revista Time en 1999.

1939 - Nacimiento de Francis Ford Coppola

En la ciudad estadounidense de Detroit nació el director de cine y ganador de cinco Premios Óscar. Dirigió la trilogía El padrino, considerada una de las más importantes de la historia del cine de Hollywood.

1948 - Organización Mundial de la Salud

Fue creada la OMS, con sede en la ciudad suiza de Ginebra. Es el organismo de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas sanitarias a nivel global. El médico canadiense Brock Chisholm fue su primer director general.

1954 - Nacimiento de Jackie Chan

En Hong Kong nació el actor, cantante y experto en artes marciales, que trabajó en más de 80 películas y ganó el premio Óscar Honorífico de 2016.

Jackie Chan.

1963 - Boca Juniors

Dirigido por José D'Amico, Boca Juniors debutó en la Copa Libertadores de América en la derrota por 1-0 ante Olimpia de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.

1978 - Primer disco de Prince

Salió a la venta en Estados Unidos el álbum For you, el primero del músico y cantante estadounidense Prince, uno de los artistas más destacados de la historia de la música de fines del siglo XX.

1985 - Wham!

El dúo británico de pop formado por George Michael y Andrew Ridgeley, se convierte en 1985 en el primer conjunto de música occidental en actuar en China. Hicieron un tour de diez días que concluyó con un recital en el “Gimnasio de los Trabajadores” de Beijing ante unos 10.000 espectadores.

2009 - Condena a Fujimori en Perú

El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, en un fallo histórico para la región. La Justicia lo declaró culpable por las matanzas de Masacre de La Cantuta y Masacre de Barrios Altos —donde fueron asesinadas 25 personas—, además de los secuestros de un empresario y un periodista. La sentencia marcó un precedente inédito al tratarse de la primera vez que un ex mandatario peruano es condenado por este tipo de crímenes, y fue ampliamente celebrada por organismos de derechos humanos a nivel internacional.

2026 - Día Nacional del Trabajador de Correos

Esta efeméride recuerda esa fecha de 1876 en la que se sancionó la ley de Correos.

2026 - Día Mundial de la Salud

Desde 1949, esta fecha busca concientizar sobre la prevención de enfermedades y promover hábitos de alimentación saludable.