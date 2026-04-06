Feriados de mayo 2026: qué días hay fin de semana largo en Argentina

Calendario de feriados.

Luego del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el receso de Semana Santa, muchas personas ya miran el calendario en busca del próximo respiro. La respuesta llega con mayo, que se posiciona en 2026 como uno de los meses más esperados por quienes planifican viajes o descansos.

De acuerdo al calendario oficial de feriados difundido por el Gobierno Nacional, el quinto mes del año no solo trae uno, sino dos fines de semana largos, impulsados por feriados inamovibles que, casualmente, caen en días estratégicos.

Un inicio ideal: fin de semana largo por el Día del Trabajador

El primer feriado de mayo es el viernes 1° y cae viernes, cuando se conmemora el Día del Trabajador. Es una fecha internacional que reconoce la lucha histórica por los derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.

En Argentina, según lo establece la Ley 27.399, este feriado es inamovible, por lo que no puede trasladarse con fines turísticos. Sin embargo, cae un viernes en 2026, lo que habilita un fin de semana largo de tres días, ideal para una escapada corta o descanso extendido.

Calendario de mayo 2026.

Como es habitual, en distintas ciudades del país hay marchas y actividades que rememoran el origen de esta jornada y visibilizan reclamos actuales del mundo laboral.

Otro descanso en puerta: el 25 de Mayo también arma un finde largo

Lejos de ser una excepción, mayo vuelve a ofrecer otra pausa hacia fin de mes. El lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, también es feriado inamovible y coincide en 2026 con el inicio de semana.

Esto genera un segundo fin de semana largo de tres días consecutivos, lo que convierte a mayo como un mes clave para el turismo interno.

La fecha conmemora la conformación del primer gobierno patrio en 1810, uno de los hitos fundacionales de la historia argentina.

El calendario completo 2026: lo que viene después de mayo

Más allá de estos dos fines de semana largos, el resto del año también ofrece varias oportunidades de descanso:

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladado).

Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladado). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Diciembre