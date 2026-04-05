Semana Santa 2026: el gasto se derrumbo y preponderaron las estadías más cortas

Semana Santa 2026: el gasto cayó casi 19% con estadías más cortas y consumos ajustados

En Semana Santa 2026 viajaron más turistas que en 2025, pero el gasto total se redujo casi un 19% en términos reales, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La estadía promedio fue más corta y el consumo diario más bajo, lo que marcó un perfil de viaje más austero.

En total, se movilizaron 2,85 millones de turistas, un 5,6% más que el año pasado, pero el impacto económico directo fue de $808.198 millones, con una baja significativa frente a 2025. El gasto promedio diario por persona se ubicó en $108.982, lo que representa una caída real del 8,4% respecto del año anterior.

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Además, la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025, confirmando la tendencia hacia escapadas más cortas. Por lo tanto, el balance muestra un contraste: más movimiento turístico, pero menos gasto y menor permanencia en los destinos. En consecuencia, los turistas priorizaron actividades gratuitas o de bajo costo, y se volcaron a promociones y opciones más accesibles.

Semana Santa 2026: el gasto cayó casi 19% con estadías más cortas y consumos ajustados

Cuáles fueron los destinos y en qué gastaron los turistas

Las provincias, a su vez, diversificaron su oferta con propuestas religiosas, culturales, gastronómicas y de naturaleza para sostener la afluencia. Entre los destinos más concurridos se destacaron Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires, con ocupaciones hoteleras que en algunos casos superaron el 90%.

También hubo fuerte movimiento en el norte argentino, especialmente en Jujuy y Tucumán, donde la agenda religiosa y cultural fue clave para atraer visitantes. En paralelo, destinos de naturaleza como Misiones y la cordillera neuquina ofrecieron alternativas más económicas y cercanas, con buena respuesta del turismo interno.

Semana Santa 2026: el gasto cayó casi 19% con estadías más cortas y consumos ajustados

Según CAME, el 92% de los turistas viajó dentro del país, mientras que el 8% restante eligió destinos internacionales, principalmente limítrofes. El informe también detalla que el gasto total se distribuyó en alimentos y bebidas (32,4%), alojamiento (27,8%), transporte (21,6%), recreación (10,2%) y compras (8%), mostrando un consumo más equilibrado pero ajustado.

Asimismo, se registraron más de 4,2 millones de excursionistas, que realizaron viajes de un día sin pernoctar. Este segmento aportó $62.000 millones adicionales, aunque con un gasto promedio menor que el turismo con estadía. Finalmente, CAME subrayó que la Semana Santa 2026 dejó un impacto económico total de $870.198 millones sumando turistas y excursionistas, pero con un perfil marcado por la prudencia: estadías más cortas, consumos moderados y un gasto real casi 19% inferior al del año pasado.