Qué pasó entre Nati Jota y Gastón Edul: por qué se separaron

El vínculo entre Nati Jota y Gastón Edul comenzó durante la cobertura de la Copa América 2024.

Durante meses, el vínculo entre Nati Jota y Gastón Edul generó especulaciones en redes sociales y programas de streaming. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, ambos protagonizaron un intenso ida y vuelta mediático que despertó el interés del público. Ahora, el periodista deportivo rompió el silencio y explicó qué ocurrió realmente entre ellos.

Cómo comenzó el vínculo entre Nati Jota y Gastón Edul

El acercamiento entre Nati Jota y Gastón Edul comenzó durante la cobertura de la Copa América 2024. En aquel contexto, los intercambios de mensajes, bromas y comentarios al aire rápidamente llamaron la atención de los seguidores, que empezaron a impulsar el llamado “shippeo” entre ambos.

Las indirectas y los piropos se volvieron frecuentes en redes sociales y transmisiones en vivo. Con el paso de las semanas, el supuesto romance dejó de ser solamente un juego para convertirse en uno de los temas más comentados dentro del streaming argentino.

La propia conductora de OLGA llegó a reconocer que entre ambos había sucedido algo más que simples bromas. “Es un chiste que invadió un poco la vida real”, expresó en una charla que alimentó todavía más las versiones de romance.

Aunque nunca oficializaron una relación sentimental, las apariciones compartidas y la química frente a cámara mantuvieron viva la expectativa del público.

Qué dijo Gastón Edul sobre su relación con Nati Jota

Finalmente, Gastón Edul habló públicamente sobre el tema durante una entrevista con Nacho Elizalde en el ciclo Hay Amor. Allí confirmó por primera vez que existió un acercamiento real entre ambos.

“¿Se besaron?”, le preguntó el conductor. Sin rodeos, el periodista deportivo respondió: “Sí, sí. Pero no más que eso, nos divertimos”. La declaración terminó de confirmar que el vínculo trascendió el juego mediático que durante meses dominaron las redes sociales.

Sin embargo, Edul también dejó en claro que nunca hubo una relación formal y explicó por qué consideraba imposible que prosperara algo más serio entre ellos. “Era imposible que prospere. Ella vive a 550 mil kilómetros por hora”, comentó en referencia al estilo de vida y la personalidad de la conductora.

Por qué no prosperó el romance entre Nati Jota y Gastón Edul

Las bromas, indirectas y mensajes en redes sociales alimentaron durante meses el “shippeo” entre ambos

Más allá de la química que mostraban públicamente, las declaraciones de ambos dejaron entrever que el vínculo nunca terminó de consolidarse. En otra entrevista, Nati Jota también habló sobre lo que ocurrió con el periodista luego de que surgieran rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Ángela Leiva, compañera de Edul en Bake Off Famosos Argentina.

“¿Pero qué significa eso? ¿Qué es contaminó la vida real?”, le preguntó Iván Schargrodsky durante una charla en streaming. Ante esa consulta, la conductora respondió: “Un poco flasheé alguna cosa yo y él también”. Luego agregó: “¿Una confusión estirada? No, mentira. No sé, la verdad es que no está claro”.

Las declaraciones reflejaron que entre ambos existió cierta confusión emocional, aunque nunca llegó a transformarse en una relación estable.

El shippeo entre Nati Jota y Gastón Edul sigue vigente

A pesar de que el vínculo sentimental aparentemente no avanzó, el fenómeno alrededor de Nati Jota y Gastón Edul continúa muy presente en redes sociales y plataformas de streaming.

Los seguidores todavía sostienen el “shippeo” entre ambos y cada interacción pública vuelve a generar repercusión inmediata. Comentarios, bromas y menciones cruzadas siguen alimentando el interés del público, que convirtió la historia en uno de los romances mediáticos más comentados del último tiempo.

Aunque las declaraciones recientes parecieron cerrar definitivamente las especulaciones sobre una relación formal, el vínculo entre ambos continúa siendo tema de conversación dentro del universo digital y televisivo argentino.