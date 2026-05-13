Una periodista de LN+ apuntó duramente contra la gestión de Javier Milei al aire por TN.

Durante una transmisión en vivo de TN, la periodista de LN+, Luciana Vázquez, apuntó contra la gestión de Javier Milei y aseguró qué: “En dos años de auditorias, no hizo una sola denuncia de los supuestos ilícitos en las universidades”.

El presidente Javier Milei hace tan solo unos días, compartió un video titulado “La verdad sobre las marchas de la UBA”, en el cuál se cuestionaba la transparencia en el uso de los fondos educativos. Todo esto en paralelo a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quién asegura en su discurso que él es Milei.

En este contexto, la periodista Luciana Vázquez en el transcurso de un programa de TN, expresó que el gobierno de La Libertad Avanza durante 2 años de mandato no logró armar, organizar ni diseñar una política para mejorar y apuntar a la transparencia. Además, confirmó qué: “Las universidades nacionales le trasladan todos los datos nominalizados, o sea, estudiante por estudiante, al Poder Ejecutivo Nacional para que hagan los informes anuales, los anuarios del sistema de estadísticas universitarios”.

Javier Milei compartió un video en contra de la Ley de Financiamiento Universitario

Hace tan solo unos días, el presidente Javier Milei compartió un video que cuestiona duramente la transparencia en el uso de los fondos educativos de las universidades públicas. La pieza audiovisual fue difundida por el jefe de Estado en su cuenta de Instagram y rápidamente los usuarios de redes sociales expresaron su disgusto en diferentes plataformas. Asimismo, el descargo hacía la Universidad Nacional de las Artes (UNA) por los tiempos que manejan los alumnos y las graduaciones fue la parte más polémica del posteo. Además, el contenido audiovisual critica el uso de recursos públicos para las protestas, señalando la contratación de los micros para que los manifestantes puedan estar presentes en las marchas.