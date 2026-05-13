Cómo es el Estadio Akron de Guadalajara, sede del Mundial 2026

El Estadio Akron de Guadalajara.

México es uno de los países que organiza la Copa del Mundo. La nación norteamericana es una las tres que lleva el Mundial 2026, que también se juega en Canadá y Estados Unidos del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio. Un evento que cuenta por primera vez con 48 equipos, divididos en 12 zonas y con ocho partidos por delante si quieren salir campeones del certamen.

En ese marco aparece como anfitrión México con tres sedes, que serán en México DF, Monterrrey y Guadalajara. Y si se trata de esta última ciudad hay que hablar del Estadio Akron que presenta para esta cita, que es moderno y cuenta con experiencia en organización de certámenes, lo que lo convierte en un lugar que promete ser de los mejores en este Mundial 2026.

Así es el Estadio Akron de Guadalajara en México

El Estadio Akron abrió sus puertas en 2010 para convertirse en el nuevo hogar del Club Deportivo Guadalajara, dejando atrás al tradicional Estadio Jalisco. Desde ese momento, se consolidó como la sede oficial de Chivas en la Liga MX y como uno de los escenarios deportivos más modernos de México. El recinto cuenta con una capacidad aproximada para 49.800 personas, una cifra que lo posiciona entre los estadios de tamaño intermedio de cara al Mundial 2026. Además, su estructura de forma ovalada y el techo continuo permiten una mejor acústica y una visión clara del campo desde cualquier ubicación.

Así se ve el estadio desde arriba.

En sus primeros años fue conocido como Estadio Omnilife, aunque en 2017 pasó a llamarse Estadio Akron tras un acuerdo por los derechos de denominación. También tuvo experiencia previa en competencias internacionales, ya que albergó partidos del Mundial Sub-17 de 2011, torneo en el que México se consagró campeón.

El estadio cuenta con una gran inversión.

Con vistas a la Copa del Mundo 2026, el estadio se encuentra en plena etapa de renovación mediante una inversión que supera los 250 millones de pesos mexicanos. Entre las principales obras se destacan la instalación de iluminación LED, mejoras en el sistema de audio, un césped acondicionado bajo normas FIFA y una red Wi-Fi de cobertura total.

Qué partidos se juegan en ese estadio

Jueves 11 de junio de 2026

Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A / Horario: 22.00 (hora argentina) / 20.00 (hora local en Guadalajara).

Jueves 18 de junio de 2026

México vs. Corea del Sur – Grupo A / Horario: 21.00 (hora argentina) / 19.00 (hora local).

Martes 23 de junio de 2026

Colombia vs. RD Congo – Grupo K / Horario: 22.00 (hora argentina) / 20.00 (hora local).

Viernes 26 de junio de 2026