Después de la eliminación de Boca ante Huracán en los octavos de final de la Liga Profesional, River estuvo a punto de seguir el mismo destino este domingo contra San Lorenzo en el Monumental. Los dirigidos por Eduardo Coudet estuvieron a segundos de perder el duelo en el tiempo complementario, pero Juanfer Quintero empató sobre la hora para forzar los penales, donde Santiago Beltrán fue la gran figura.
“El Ciclón” tuvo dos match points a su favor, pero el arquero de 21 años respondió en el momento clave y guio al conjunto millonario a los cuartos de final con un 4-3 final desde los doce pasos. Apenas un día después de semejante acontecimiento, Beltrán apareció entre los 55 citados a la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, lo que no hace otra cosa que agigantar su gran momento en River.
Justamente sobre esto habló Sergio Goycochea, un histórico tanto para el equipo de Núñez como para la “Albiceleste”, protagonista de la inolvidable tanda de penales contra Italia en 1990. En una reciente entrevista con Olé, el exarquero señaló la evolución que ha tenido el joven guardameta: “Ya deja de ser sorpresa lo de Beltrán. En un momento pensábamos ‘bueno, era un partido’, después hay que esperar los cinco, después hay que esperar los 10, después hay que esperar los partidos importantes, y son todos obstáculos que va dejando atrás”.
No se trata solo de los buenos resultados que ha cosechado desde que reemplazó a Franco Armani en la portería, sino también de la actitud que lo convierte en un candidato para ocupar el arco de la “Albiceleste” en el futuro. “Más allá de las atajadas, lo que uno veía desde el primer momento era una gran serenidad, personalidad para ocupar un arco que es muy grande. Y sobre todo teniendo que convivir con la comparación de la gran trayectoria de Armani”, recalcó “Goyco” en relación a haber heredado el arco millonario.
En este sentido, una de las cuestiones que resuelve el buen nivel de Beltrán es que River ya no se siente en la necesidad de esperar al “Pulpo”, cuyas lesiones a inicios de año lo marginaron de la titularidad. “Con todo el respeto a la trayectoria de Armani, creo que dentro de todas las preocupaciones que pueda tener el mundo River, me parece que la vuelta de Armani ha dejado de ser una preocupación y eso es mucho”, cerró Goycochea.
La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRÁN - River Plate
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTÍNEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio