Beltrán fue el héroe de River en la noche del domingo.

Después de la eliminación de Boca ante Huracán en los octavos de final de la Liga Profesional, River estuvo a punto de seguir el mismo destino este domingo contra San Lorenzo en el Monumental. Los dirigidos por Eduardo Coudet estuvieron a segundos de perder el duelo en el tiempo complementario, pero Juanfer Quintero empató sobre la hora para forzar los penales, donde Santiago Beltrán fue la gran figura.

“El Ciclón” tuvo dos match points a su favor, pero el arquero de 21 años respondió en el momento clave y guio al conjunto millonario a los cuartos de final con un 4-3 final desde los doce pasos. Apenas un día después de semejante acontecimiento, Beltrán apareció entre los 55 citados a la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, lo que no hace otra cosa que agigantar su gran momento en River.

Justamente sobre esto habló Sergio Goycochea, un histórico tanto para el equipo de Núñez como para la “Albiceleste”, protagonista de la inolvidable tanda de penales contra Italia en 1990. En una reciente entrevista con Olé, el exarquero señaló la evolución que ha tenido el joven guardameta: “Ya deja de ser sorpresa lo de Beltrán. En un momento pensábamos ‘bueno, era un partido’, después hay que esperar los cinco, después hay que esperar los 10, después hay que esperar los partidos importantes, y son todos obstáculos que va dejando atrás”.

No se trata solo de los buenos resultados que ha cosechado desde que reemplazó a Franco Armani en la portería, sino también de la actitud que lo convierte en un candidato para ocupar el arco de la “Albiceleste” en el futuro. “Más allá de las atajadas, lo que uno veía desde el primer momento era una gran serenidad, personalidad para ocupar un arco que es muy grande. Y sobre todo teniendo que convivir con la comparación de la gran trayectoria de Armani”, recalcó “Goyco” en relación a haber heredado el arco millonario.

En este sentido, una de las cuestiones que resuelve el buen nivel de Beltrán es que River ya no se siente en la necesidad de esperar al “Pulpo”, cuyas lesiones a inicios de año lo marginaron de la titularidad. “Con todo el respeto a la trayectoria de Armani, creo que dentro de todas las preocupaciones que pueda tener el mundo River, me parece que la vuelta de Armani ha dejado de ser una preocupación y eso es mucho”, cerró Goycochea.

El arquero está en la mira de Scaloni para el Mundial.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026