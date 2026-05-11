La primera Selección que anunció su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 (foto: FIFA).

Llegó la primera Selección que confirmó oficialmente la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026. La noticia significó una sorpresa para muchos, ya que tenía todavía casi un mes de margen para hacerlo. Así y todo, el entrenador se decidió y la Federación realizó el anuncio a través de las redes sociales.

El combinado nacional protagonista es nada menos que Bosnia y Herzegovina, que fue rival de la Selección Argentina en Brasil 2014. El elenco europeo cuenta con figuras internacionales de la talla de Sead Kolašinac, Nidal Čelik, Ivan Bašić y Edin Džeko. Los adversarios en la primera ronda en la zona B serán el local Canadá, Suiza y Qatar.

De hecho, se tratará apenas del segundo Mundial que jugará Bosnia bajo esta denominación, luego de la mencionada presencia en el 2014. En aquel entonces, fue derrotada por la "Albiceleste" de Alejandro Sabella por 2-1 en el debut, con los goles de Kolasinac en contra, Lionel Messi y Vedad Ibisevic. Luego, cayó 2-1 ante Nigeria, venció 3-1 a Irán y quedó eliminado en la fase inicial. Ahora, irá por la revancha en una zona complicada pero en la que tiene chances de clasificarse a los 16avos de final.

Oficial: la lista de Bosnia para el Mundial 2026.

Bosnia, la primera Selección que dio su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026

Arqueros: Nikola Vasilj (St. Pauli/ALE), Martin Zlomislic (Rijeka/CRO), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/CRO).

Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta/ITA), Amar Dedic (Benfica/POR), Nihad Mujakic (Gaziantep/TUR), Nikola Katic (Schalke 04/ALE), Tarik Muharemovic (Sassuolo/ITA), Stjepan Radeljic (Rijeka/CRO), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/ITA), Nidal Celik (RC Lens/FRA).

Mediocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City/ING), Ivan Sunjic (Pafos/CHP), Ivan Basic (Astana/KAZ), Dzenis Burnic (Karlsruher SC/ALE), Ermin Mahmic (Slovan Liberec/RCH), Benjamin Tahirovic (Brondby/DIN), Amar Memic (Viktoria Plzen/RCH), Armin Gigovic (BSC Young Boys/SUI), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo/AUT), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven/HOL).

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart/ALE), Jovo Lukic (Universitatea Cluj/RUM), Samed Bazdar (Jagiellonia/POL), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach/ALE), Edin Dzeko (Schalke 04/ALE).

El fixture de Bosnia en el Mundial 2026