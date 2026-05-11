OpenAI ofrece a la UE acceso a funciones de ciberseguridad; Anthropic aún no

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de OpenAI.

​La Comisión Europea acogió el lunes con satisfacción la oferta del gigante estadounidense ‌de la inteligencia ‌artificial OpenAI de proporcionar acceso abierto a sus funciones de ciberseguridad, pero señaló que su competidor Anthropic aún no ha dado ese paso.

Aunque la Comisión ha recibido la oferta de OpenAI, ha mantenido cuatro o cinco ​reuniones con Anthropic, ⁠aunque hasta ahora no se han celebrado ‌conversaciones sobre un posible acceso ⁠a sus modelos de IA, ⁠según dijo el portavoz Thomas Regnier durante una rueda de prensa diaria.

"En el caso de ⁠una (OpenAI), tenemos una empresa que se ofrece ​de forma proactiva a dar ‌acceso a sus recursos. ‌En el caso de la otra (Anthropic), mantenemos ⁠un buen diálogo, aunque no nos encontramos en una fase en la que podamos especular sobre un posible acceso o no", ​afirmó.

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El ‌exministro de Finanzas británico George Osborne, que dirige la iniciativa "OpenAI for Countries" del grupo, ha enviado una carta explicativa a la Comisión y a los Estados ⁠miembros.

"A través del Plan de Acción de Ciberseguridad de OpenAI para la UE, colaboraremos con las autoridades, las instituciones y las empresas europeas democratizando el acceso a las herramientas defensivas que los actores de confianza pueden utilizar para reforzar ‌la seguridad compartida, respaldar la seguridad pública y reflejar las prioridades europeas", dijo en la carta, según un comunicado de la empresa publicado el lunes.

La carta de OpenAI llega un ‌mes después de que la Comisión Europea afirmara que ChatGPT, de la empresa, debía considerarse un ‌gran motor de ⁠búsqueda en internet según las normas de la Ley de Servicios ​Digitales, y ser regulado como tal.

Con información de Reuters