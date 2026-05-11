Hantavirus en el crucero: confirman tres nuevos casos y la OMS no descarta más contagios

El crucero de expedición transportaba a 149 pasajeros de 23 nacionalidades, entre ellos un ciudadano argentino.

En las últimas horas, se confirmó que tres personas repatriadas del crucero MV Hondius dieron positivo o presentaron síntomas compatibles con hantavirus, en el marco del operativo internacional desplegado tras el brote detectado en el buque que partió desde Ushuaia a comienzos de abril. Se trata de una mujer francesa cuyo estado se agravó y de dos pasajeros estadounidenses, uno con resultado positivo sin síntomas y otro con manifestaciones leves.

El crucero de expedición transportaba a 149 pasajeros de 23 nacionalidades, entre ellos un ciudadano argentino. La emergencia sanitaria dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos ocho casos confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este sábado se conoció la identidad del denominado paciente cero de la cadena de contagios: se trata de Leo Schilperoord, un ornitólogo neerlandés de 70 años que comenzó con síntomas respiratorios durante el viaje y falleció a bordo de la embarcación el pasado 11 de abril.

Los nuevos casos se conocieron luego de que los pasajeros comenzaran a regresar a sus países tras el desembarco realizado el domingo en Tenerife, en las Islas Canarias, donde el buque permanecía fondeado. Los primeros en salir fueron 14 españoles, quienes fueron trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid para cumplir cuarentena de 42 días. Luego, se organizaron vuelos hacia Países Bajos, Canadá, Turquía y Francia, con un cronograma que se extenderá hasta este lunes, cuando partirá el último avión rumbo a Australia.

El operativo incluyó estrictas medidas sanitarias, con personal equipado con trajes de protección completa y mascarillas respiratorias para el traslado hacia aeronaves militares y gubernamentales. La paciente francesa había sido evacuada junto a otros cuatro compatriotas. Según informó la ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, presentó síntomas durante el vuelo hacia París y su cuadro empeoró durante la noche, ya en el hospital.

El Gobierno de Francia activó un protocolo reforzado para evaluar el estado clínico de los repatriados y descartar posibles contagios adicionales, según France24. El jefe de gobierno anunció la firma de un decreto destinado a establecer medidas de aislamiento específicas para los casos de contacto y de protección de la población general.

En paralelo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos indicaron que uno de los 17 pasajeros repatriados hacia Nebraska dio positivo por la cepa Andes del virus, aunque permanece asintomático, mientras que otro registró síntomas leves. En ambos casos se dispuso el aislamiento y la evaluación en centros especializados. El pasajero con resultado positivo fue derivado a una unidad de biocontención, mientras que el resto del grupo será monitoreado en una instalación federal de cuarentena con controles periódicos para determinar posibles contactos estrechos y riesgos de transmisión.

Ambulancias que trasladaban a pasajeros franceses del MV Hondius salen del aeropuerto de Le Bourget. (Foto: Xavier Galiana - AFP).

Hantavirus: la OMS no descarta más contagios de los pasajeros del crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que no puede excluirse la aparición de nuevos casos de personas con hantavirus debido al largo periodo de incubación de esta enfermedad. "Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante", sostuvo el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain.

Le Polain dijo que las personas que estuvieron en el barco y regresan a sus países deben aislarse en sus hogares o dónde se encuentren. El periodo de incubación del virus puede llegar a las seis semanas, pero tres semanas es el promedio de tiempo que transcurre entre la infección y los primeros síntomas.

La operación en Tenerife permitió evacuar a 94 personas de 19 nacionalidades, mientras que los últimos pasajeros fueron trasladados en vuelos hacia Países Bajos y Australia para completar la repatriación. Tras finalizar el operativo, el buque prevé regresar a territorio neerlandés con una tripulación reducida y será sometido a un proceso de desinfección.

El Ministerio de Salud de España defendió el procedimiento aplicado y aseguró que se adoptaron “todas las medidas necesarias” para evitar contagios durante la evacuación. Según precisaron, la mujer francesa comenzó a sentirse mal durante el vuelo y no mientras estaba en el barco, y el pasajero estadounidense que luego dio positivo tampoco presentaba síntomas durante una escala previa.