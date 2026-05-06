El mundo permanece paralizado tras los casos de hantavirus que se dieron en el crucero MV Hondius. Actualmente, el vehículo se encuentra varado en la isla de Gran Canaria por un desperfecto técnico y los pasajeros no pueden salir ante la inminente posibilidad de contagio. No obstante, los infectólogos advirtieron que la tasa de transmisión que se ha reportado es "marginal".

Se trata de la opinión del médico Vincent Ronin, quien sostiene que el hantavirus se contagia mayormente de roedor a roedor. La infección entre humanos no es tan "común", al menos, por ahora. Para el infectólogo francés lo que facilitó el contacto interhumano en dicho crucero fueron "las condiciones de encierro y con poca ventilación". En diálogo con la agencia AFP, incluso, catologó la situación como "muy poco habitual".

¿La cepa "Andes" posibilitó el contagio interhumano?

Los contagios de las personas del crucero -tres fallecieron y una se encuentra en grave estado- pertenecen a la cepa Andes, que lleva ese nombre por encontrarse específicamente en América del Sur. El detalle es que esta cepa facilita el contagio entre humanos, según explicó Ronin. Sin embargo, afirmó también que para que se produzca la transmisión entre personas se necesitan ambientes hiper cerrados y un contacto muy próximo con la persona infectada.

"Para el contagio de hantavirus se necesitan situaciones de proximidad intensa, aglomeración o vulnerabilidad de las personas expuestas", expresó. En este sentido, las condiciones del crucero MV Hondius permitieron que se propague la enfermedad.

El infectólogo dijo, a su vez, que la transmisión principal de hantavirus se da tras entrar en contacto con "excremento de roedores salvajes que contaminan espacios cerrados y de hacinamiento". Por ello, no descarta que los casos de esta enfermedad hayan iniciado por la presencia de este animal en el crucero.

"No habría riesgo de epidemia de hantavirus", según expertos

Ronin también desestimó que estos casos de hantavirus deriven en una epidemia mundial como la ocurrida en marzo de 2020 con el Covid-19. El especialista sostuvo que, de acuerdo a su visión, lo ocurrido en el crucero MV Hondius es "un evento excepcional propiciado por condiciones de encierro y confinamiento".

Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas

El hantavirus es una enfermedad grave transmitida entre roedores salvajes, cuyo contagio se facilita a través de la inhalación de orina o heces. Los principales síntomas de hantavirus son los siguientes:

Fiebre

Escalofríos

Dolores musculares

Vómitos

Diarrea

Dolor Abdominal

Dificultad para respirar

Tos severa

Las primeras señales de esta enfermedad tienen un período de incubación de entre una y ocho semanas.