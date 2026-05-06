El impacto en Argentina del crucero con hantavirus: cuántos casos y el contagio entre humanos

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia y hoy permanece bajo control sanitario en Cabo Verde, generó alarma internacional y puso a la Argentina ante un alerta epidemiológica. El Ministerio de Salud publicó un informe especial y detalló casos en distintas provincias y un hecho particular sobre un posible contagio entre humanos que aumentó la preocupación por la enfermedad.

Ante el caso del brote de hantavirus en el crucero, el Ministerio de Salud de la Nación mantiene contacto con los países involucrados para reconstruir el itinerario de los casos previos al embarque y determinar los contactos estrechos. En palabras del informe, desde el Malbrán “se ofreció asesoramiento en relación al diagnóstico de laboratorio y la posibilidad de realizar la secuenciación y genómica de las muestras”.

El Informe Especial de Hantavirus del Ministerio de Salud advirtió que “se identificaron un total de seis casos, de los cuales tres fallecieron”, y que todos los pasajeros y tripulantes fueron aislados para evitar nuevos contagios. En primer lugar, el Centro Nacional de Enlace de Países Bajos notificó el 2 de mayo al CNE argentino sobre la situación. Según el documento oficial, “los pacientes con síntomas compatibles fueron trasladados para recibir la atención sanitaria correspondiente”, mientras que el resto de la tripulación permanece bajo vigilancia estricta.

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El impacto en Argentina del crucero con hantavirus: cuántos casos y el contagio entre humanos

Las autoridades sanitarias advirtieron que el brote en el crucero podría tener consecuencias para Argentina, dado que el barco partió de Ushuaia y transportaba pasajeros de múltiples nacionalidades. El riesgo de importación de casos secundarios obliga a reforzar la vigilancia en puertos y aeropuertos.

En términos internacionales, Cabo Verde lidera el manejo del brote y coordina con la OMS y los países afectados. La organización mundial considera que el riesgo para la población general es bajo, aunque insiste en la necesidad de cooperación transfronteriza. En este contexto, los especialistas insisten en la importancia de campañas de prevención y recomiendan evitar el contacto con roedores, ventilar espacios cerrados y consultar de inmediato ante síntomas como fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria.

Cuál es la situación de hantavirus en el país

En el plano nacional, en tanto, el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó que desde la semana epidemiológica 13 se notificaron nueve casos nuevos en distintas provincias. “En lo que va del año se han notificado 42 nuevos y, desde el inicio de la temporada, el total asciende a 101 confirmados”, detalla el reporte. La distribución geográfica muestra que la Provincia de Buenos Aires concentra el mayor número absoluto, con 42 casos confirmados. Sin embargo, la tasa de incidencia más elevada corresponde al NOA, donde “se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentra en Salta”.

En la región Sur también se detectaron situaciones inéditas ya que “uno de los casos confirmados en Río Negro corresponde a la localidad de Río Colorado, ubicada fuera de las áreas históricamente endémicas”. Esto obligó a realizar investigaciones ambientales que identificaron cuatro sectores potenciales de exposición, aunque los ejemplares capturados resultaron negativos.

El informe recomendó a las jurisdicciones implementar un monitoreo ambiental periódico para evaluar la composición de las poblaciones de roedores y detectar ambientes asociados a especies reservorio. Esta medida busca anticipar posibles brotes en zonas no tradicionales.

Alerta en Chubut: contagio entre humanos

Por otro lado, en Chubut se registró un clúster intrafamiliar en Cerro Centinela. “Las características epidemiológicas del evento generaron la sospecha de transmisión persona a persona”, señaló el documento. El estudio genómico confirmó que las secuencias corresponden al virus Andes, con una similitud del 99,99% entre los tres casos analizados.

Este hallazgo es clave porque la cepa Andes es la única capaz de transmitirse entre humanos, lo que eleva el nivel de alerta. La secuenciación del virus detectado en un roedor seropositivo aún está pendiente, pero podría confirmar la circulación activa en la zona.