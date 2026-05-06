Javier García, el líder del vestuario de Boca que volvió al arco tras dos años

Javier García, el líder del vestuario que volvió tras dos años al arco de Boca.

Javier García volvió a atajar en Boca Juniors después de dos temporadas, ya que las inesperadas lesiones de Agustín Marchesín y Leandro Brey le abrieron el espacio. El arquero de 39 años es un histórico bajo los tres palos del "Xeneize", ya que surgió en las divisiones inferiores, es hincha y debutó en la Primera con 21 años allá por agosto del 2008. Ahora, ingresó por el juvenil frente a Barcelona en Ecuador, durante la derrota por 1-0 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El experimentado guardavalla bonaerense es amigo íntimo del presidente del club, Juan Román Riquelme, desde que fueron compañeros como jugadores. El último partido oficial de "Javi" había sido el 10 de marzo del 2024, en la victoria por 4-2 en el clásico frente a Racing en La Bombonera. Se trata de un futbolista que tiene mucho peso en el día a día, en las concentraciones, en los entrenamientos y en el vestuario para el entrenador Claudio Úbeda. Es un referente en la interna, que aporta mucho para la armonía del plantel profesional aunque sea fuera de la cancha.

La historia de Javier García, el inesperado arquero titular de Boca

Después de su debut en la Primera en agosto del 2008 con 21 años, llegó un momento que marcó a fuego la carrera del portero: el triangular por el título del Apertura, con San Lorenzo y Tigre. Un grosero error de "Javi" terminó con el gol de Leandro Lázzaro en la cancha de Racing y la victoria del "Matador" por 1-0.

Javier García, el líder del vestuario que volvió tras dos años al arco de Boca.

En ese instante, el director técnico Carlos Ischia lo sacó en plena final para colocar a otro juvenil como Josué Ayala bajo los tres palos. Igualmente, pese a la caída, el "Xeneize" se consagró campeón en el "Cilindro" por la diferencia de gol a favor. Aquella noche marcó una bisagra para el arquero, que nunca pudo consolidarse y apenas disputó 27 encuentros entre las dos campañas siguientes en la institución de La Ribera.

La salida de "Javi" García de Boca lo llevó precisamente a Tigre, donde se consolidó como titular, referente y capitán entre el 2011 y el 2017. Su buen rendimiento lo catapultó a otro grande como Racing, que lo contrató para que luchara por el puesto. Con el arribo de Gabriel Arias, fue mayormente suplente aunque quedó en la memoria de los hinchas por "el clásico de la banana": entró por la expulsión de "Gabi" en el clásico contra Independiente como local y fue figura. La "Academia" ganó sobre el final por 1-0, luego de haber disputado todo el segundo tiempo con nueve jugadores contra los once del "Rojo". Al igual que con Boca, fue campeón con Racing.

En el 2020, García se marchó de Racing y volvió a Boca, donde se mantuvo hasta la actualidad. No obstante, casi nunca fue titular en este tramo a excepción de cuando se lesionaron los titulares, como en este caso. Luego de las partidas de Agustín Rossi, Esteban Andrada y Sergio "Chiquito" Romero en estos años, en el presente aparecen Marchesín, Brey y "Javi" en ese orden.

Por las dudas, el cuarto portero es el misionero Fernando Rodríguez, de apenas 21 años. Fanático de los pantalones largos, el ex Tigre ingresó con los cortos en Guayaquil y está listo para defender el arco "azul y oro" en las tres semanas que quedan de las competencias oficiales antes del Mundial 2026.

Los números de Javi García en Boca