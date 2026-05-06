La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 6 de mayo de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 6 de mayo 2026
En VIVO - Actualizado hace 2 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 6 de mayo de 2026.
Hace 6 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
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Quiniela Provincia: La Primera
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Hace 7 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
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Quiniela Provincia: La Previa
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Hace 21 horas
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 5 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 5 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 5 de mayo de 2026.
15:28 | 04/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 3 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.370 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.
Resultados del sorteo 3.370 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.
13:04 | 04/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 4 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy luns 4 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 4 de mayo de 2026.
17:01 | 03/05/2026
Telekino 2426: resultados del sorteo del 3 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2426. Jugada correspondiente al domingo 3 de mayo.
Resultados del sorteo de Telekino 2425 del domingo 3 de mayo.
09:23 | 01/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 1 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 1° de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de mayo de 2026.
10:33 | 30/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 30 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 30 de abril de 2026.
21:25 | 29/04/2026
Quini 6: resultados del miércoles 29 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.369 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.369 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de abril de 2026.
13:59 | 29/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 29 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 29 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 29 de abril de 2026.
14:33 | 28/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 28 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 28 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 28 de abril de 2026.
21:26 | 26/04/2026
Quini 6: resultados del domingo 26 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.368 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 26 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.368 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 26 de abril de 2026.
14:46 | 26/04/2026
Telekino 2425: resultados del sorteo del 26 de abril
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2425. Jugada correspondiente al domingo 26 de abril.
Resultados del sorteo de Telekino 2424 del domingo 26 de abril.
10:42 | 24/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 24 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 24 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 24 de abril de 2026.
13:10 | 23/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 23 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 23 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 23 de abril de 2026.
21:27 | 22/04/2026
Quini 6: resultados del miércoles 22 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.367 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.367 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de abril de 2026.