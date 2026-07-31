Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 31 de julio

¿Por qué se sortean 20 números?

Si alguna vez te quedaste mirando la pizarra y pensaste: che, ¿por qué son 20?, acá va el dato: los 20 lugares existen para permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona. También son ideales para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Así que ya sabés: buscá tu pálpito y jugale con fe, que la suerte puede estar más cerca de lo que parece.