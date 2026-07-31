Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 31 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 13 minutos
¡No son 20 por casualidad! El motivo oculto de la pizarra y el pálpito de la Redoblona
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez te quedaste mirando la pizarra y pensaste: che, ¿por qué son 20?, acá va el dato: los 20 lugares existen para permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona. También son ideales para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Así que ya sabés: buscá tu pálpito y jugale con fe, que la suerte puede estar más cerca de lo que parece.
Hace 28 minutos
¿Tu número no da ni una? ¡Jugale a los 10 y que la suerte te dé una mano!
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás buscando un pálpito para la quiniela de hoy? Te contamos que apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. Ojo: el premio es menor (70 dividido 10), pero los apostadores tienen más chances de ganar. ¡Así que ya sabés, jugale con confianza y a cruzar los dedos!
Hace 1 hora
La Matutina, el sorteo de la siesta: después del almuerzo, a las 15 hs, se juega tu pálpito
⏰ Sorteo Matutina
Después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Es el momento ideal para confiar en esa corazonada y meterle ficha a la suerte este viernes 31 de julio. ¡Que no se enfríe el pálpito y jugale al número que se te apareció en sueños!
Hace 1 hora
La tabla de los sueños tiene pasaporte italiano: la Smorfia que llegó en los barcos
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que los significados de los números, como el 32 que es el dinero y el 14 el borracho, no son invento criollo. Son una adaptación de la Smorfia napolitana, esa tradición ancestral que trajeron los inmigrantes italianos en los barcos. Así que ya sabés: cuando la suerte te hable, puede que tenga acento italiano.