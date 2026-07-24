Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 24 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 13 minutos
¿Soñaste con salir primero? ¡Ese número es el 'cabeza' de la Quiniela!
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
Si sos de los que miran la pizarra y ves el número 1, ¡felicitaciones! Ese es el gran ganador del sorteo, el que se lleva todos los premios mayores. En la quiniela, salir "a la cabeza" es la mejor posición: el número que define los pagos y el que todos quieren tener. Jugale a ese pálpito y cruzá los dedos, porque si tu número encabeza la lista, la suerte está de tu lado. ¡Apostadores, atentos al próximo sorteo!
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