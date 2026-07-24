Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 24 de julio

¿Qué significa salir "A la cabeza"?

Si sos de los que miran la pizarra y ves el número 1, ¡felicitaciones! Ese es el gran ganador del sorteo, el que se lleva todos los premios mayores. En la quiniela, salir "a la cabeza" es la mejor posición: el número que define los pagos y el que todos quieren tener. Jugale a ese pálpito y cruzá los dedos, porque si tu número encabeza la lista, la suerte está de tu lado. ¡Apostadores, atentos al próximo sorteo!