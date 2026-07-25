Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 25 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 15 minutos
¿Te levantaste con el pálpito? Así nació 'La Previa' para los madrugadores
¿Por qué se creó "La Previa"?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que el sorteo de media mañana (10:15/10:30 hs) es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores, funcionando como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡Este sábado 25 de julio, no te duermas! A las 10:15 ya tenés el primer tiro para calmar la intriga. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¿Te quedó el sueño de la siesta? ¡Jugale a la Matutina que ya llega!
⏰ Sorteo Matutina
¡Buenas siestas, apostadores! Después de almorzar, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Si te despertaste con un número en la cabeza, es pálpito. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de la tarde!
Hace 1 hora
Del mal humor a la ganancia: por qué los apostadores argentinos le juegan a la desgracia
Jugarle a la desgracia
¿Andás con la moto? Acá va un pálpito de los que no fallan. El apostador argentino tiene una regla de oro: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda en la city. Así que ya sabés: si hoy te pasó algo feo, ¡jugale a esos números!
Hace 1 hora
¡Atención apostadores! La Redoblona: el truco clásico para duplicar la emoción (y la guita)
¿Qué es una Redoblona?
¿Andás con ganas de arriesgar un poquito más? Te presentamos a la Redoblona, la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. La jugada es simple: elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Un pálpito doble para calentar el sorteo de este sábado!
Hace 1 hora
☀️ Tarde de suerte: la Vespertina del sábado espera tu pálpito a las 18
⏰ Sorteo Vespertina
¡Atención, apostadores! La tarde del sábado 25 de julio trae un nuevo pálpito: el sorteo de la Vespertina se juega a las 18:00 hs. ¿Tenés tu número favorito? Es el momento de cruzar los dedos y esperar que la suerte te sonría. ¡No te lo pierdas!