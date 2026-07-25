Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 25 de julio

¿Qué es una Redoblona?

¿Andás con ganas de arriesgar un poquito más? Te presentamos a la Redoblona, la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. La jugada es simple: elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Un pálpito doble para calentar el sorteo de este sábado!