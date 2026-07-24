Programa Mundial de Alimentos advierte de mayores recortes en ayuda a Gaza por desinterés de donantes

Imagen de archivo de palestinos recibiendo comida en un comedor social, en la Ciudad de Gaza.

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 24 jul (Reuters) - El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió el viernes ‌de que se verá ‌obligado a aplicar recortes aún más drásticos a su ayuda en Gaza —donde presta apoyo al 70% de la población— a menos que se consiga financiación adicional.

Estas declaraciones se producen después de que la Clasificación Integrada de las Fases de ​Seguridad Alimentaria, el ⁠observatorio mundial del hambre, señalara que más ‌de dos tercios de la población de ⁠Gaza podrían sufrir hambre ⁠aguda a fines de año, ya que las agencias humanitarias están reduciendo la ayuda por falta de ⁠financiación.

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La mayoría de la población depende de ​los suministros de ayuda tras dos ‌años de guerra, desplazamientos ‌repetidos y las severas restricciones impuestas por Israel ⁠a las entregas de ayuda.

Las conclusiones del observatorio revelaron que el número de personas que padecen hambre aguda se redujo a 1,2 millones ​entre ‌mediados de abril y finales de junio.

Sin embargo, se prevé que esa cifra aumente hasta superar los 1,4 millones de personas, es decir, el 67%, para diciembre, según ⁠el informe, que advierte de que los avances están en peligro a medida que la ayuda comienza a disminuir.

"Sin financiación suficiente, nos veremos obligados a reducir la ayuda destinada a las personas que dependen de ella para sobrevivir", declaró Smith a la ‌prensa en Ginebra a través de un enlace de video desde Roma.

Aunque el aumento de los costos operativos vinculados a la guerra en Irán —que provocó un alza de los precios del crudo y perturbaciones en ‌la cadena de suministro— ha sido un factor, el principal problema es el desinterés de los donantes, ‌ya que la ⁠atención mundial se está desplazando hacia otros lugares, señaló Smith.

El PMA señaló ​que necesita más de 420 millones de dólares para mantener sus operaciones en Gaza y Cisjordania hasta fines de año.

(Editado en español por Carlos Serrano)