Programa Mundial de Alimentos advierte de mayores recortes en ayuda a Gaza por desinterés de donantes

Por Olivia Le Poidevin
GINEBRA, 24 jul (Reuters) - El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió el viernes de que se verá obligado a aplicar recortes aún más drásticos a su ayuda en Gaza —donde presta apoyo al 70% de la población— a menos que se consiga financiación adicional.
Estas declaraciones se producen después de que la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria, el observatorio mundial del hambre, señalara que más de dos tercios de la población de Gaza podrían sufrir hambre aguda a fines de año, ya que las agencias humanitarias están reduciendo la ayuda por falta de financiación.
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La mayoría de la población depende de los suministros de ayuda tras dos años de guerra, desplazamientos repetidos y las severas restricciones impuestas por Israel a las entregas de ayuda.
Las conclusiones del observatorio revelaron que el número de personas que padecen hambre aguda se redujo a 1,2 millones entre mediados de abril y finales de junio.
Sin embargo, se prevé que esa cifra aumente hasta superar los 1,4 millones de personas, es decir, el 67%, para diciembre, según el informe, que advierte de que los avances están en peligro a medida que la ayuda comienza a disminuir.
"Sin financiación suficiente, nos veremos obligados a reducir la ayuda destinada a las personas que dependen de ella para sobrevivir", declaró Smith a la prensa en Ginebra a través de un enlace de video desde Roma.
Aunque el aumento de los costos operativos vinculados a la guerra en Irán —que provocó un alza de los precios del crudo y perturbaciones en la cadena de suministro— ha sido un factor, el principal problema es el desinterés de los donantes, ya que la atención mundial se está desplazando hacia otros lugares, señaló Smith.
El PMA señaló que necesita más de 420 millones de dólares para mantener sus operaciones en Gaza y Cisjordania hasta fines de año.
(Editado en español por Carlos Serrano)