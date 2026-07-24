Día de los Abuelos: la importancia de disfrutar y acompañar a la abuelidad, según los especialistas

Cada 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos en Argentina y es una fecha clave para reflexionar sobre el verdadero significado de la abuelidad y el rol que las personas mayores ocupan dentro de las familias y la sociedad. Los especialistas remarcan que es clave acompañar a las personas durante esta etapa para que la disfruten.

"La abuelidad, cuando llega, puede ser una etapa maravillosa, de total disfrute, ya que esa relación no está cargada del peso de la responsabilidad que se tiene al ser padre", explica la Lic. Graciela Spinelli, gerontóloga del Centro Los Pinos.

La especialista señala que los abuelos cumplen un rol clave en la estructura familiar, ya que transmiten la historia y la cultura familiar. Cuando cuentan a sus nietos historias de sus antepasados, recuerdan cómo eran sus padres cuando eran pequeños o comparten su propia historia de vida; no solo transmiten recuerdos, sino que brindan saber.

La especialista citó la teoría de Erik Erikson sobre las ocho etapas que se manifiestan a lo largo del ciclo vital, donde las personas tienen que satisfacer sus necesidades, desarrollar sus capacidades y responder a las demandas del medio propias de su edad. El experto apuntó que la etapa de la vejez se considera el momento de trascendencia donde se transmite un legado más allá de uno. “La experiencia y el saber se ponen así al servicio de aquellos que quieren escucharlo. Quienes saben atesorarlo capitalizan experiencias que luego serán muy valiosas para tomar decisiones en su propia vida", remarcó Spinelli.

Los especialistas subrayaron que el rol de ser abuelo tiene que vivirse desde la elección y no desde la obligación. "Debe ser el del disfrute sin ataduras". "Cuando las personas mayores se ven a cargo del cuidado de nietos por imposición o cuando esta tarea invade por completo su tiempo o su vida, deja de ser satisfactoria", sostuvo la gerontóloga del Centro Los Pinos.

Qué es un "abuelo esclavo" y cómo evitarlo durante la tercera edad

Y es que, después de jubilarse, una persona puede tener por delante entre 20 y 30 años más de vida y cuidar nietos puede ser una de las muchas actividades gratificantes, siempre que no implique renunciar a proyectos personales, vínculos sociales o al cuidado de la propia salud. "Es lo que se conoce como 'abuelos esclavos'. Muchas veces esto lleva a descuidar la propia salud, a no poder desarrollar ni disfrutar una vida social y a sentirse condicionados", explicó y advirtió: "Esa presión termina manifestándose en síntomas clínicos".

Spinelli recuerda que “la identidad de una persona no se reduce ni a su edad ni a un rol familiar. Muchas personas esperan la jubilación para estudiar, viajar, emprender, participar en actividades comunitarias o construir nuevas redes sociales”. Más allá de tener o no nietos, la trascendencia no depende únicamente de los lazos de sangre, sino también de los vínculos que las personas construyen a lo largo de la vida y de la posibilidad de compartir su experiencia con las nuevas generaciones.

Argentina celebra el Día de los Abuelos en homenaje a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, considerados los patronos de los abuelos. Más allá de la celebración, la fecha invita a reflexionar sobre el verdadero .