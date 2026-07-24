El cantante Chris Brown se declara culpable de alteración del orden público

El cantante estadounidense Chris Brown se declaró culpable el viernes de un delito de alteración del orden público relacionado con un incidente en el que se vio involucrado un productor musical en una discoteca de Londres hace tres años.
Brown, de 37 años, admitió el cargo, según el cual se alega que Brown y su coacusado, Omololu Akinlolu, "emplearon o amenazaron con emplear violencia ilícita contra otra persona y que su conducta, considerada en su conjunto, era tal que habría llevado a una persona de firmeza razonable (...) a temer por su seguridad personal".
La fiscal Heidi Stonecliffe dijo que no se seguiría adelante con los cargos más graves de intento de causar lesiones corporales graves ni con el cargo menos grave de agresión con lesiones corporales, que ambos habían negado.
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Brown y Akinlolu, de 40 años, serán condenados en el Tribunal Penal de Southwark de Londres en octubre.
Con información de Reuters