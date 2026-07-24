Memoria, Verdad y Justicia: La Rioja conmemorará los 50 años del martirio de los beatos riojanos

La Rioja se prepara para vivir una de las conmemoraciones más significativas de su historia reciente. Al cumplirse 50 años del martirio de los beatos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, el Gobierno provincial presentó el cronograma oficial de actividades que se desarrollarán el 25 de julio, 1ro, 2 y 4 de agosto.

Con propuestas destinadas a mantener viva la memoria y el legado de quienes son considerados referentes de la fe, la justicia social y la defensa de la dignidad humana, la agenda, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos, incluye celebraciones litúrgicas, peregrinaciones, encuentros de reflexión, actos conmemorativos y actividades culturales que reunirán a la comunidad riojana y a visitantes de distintos puntos del país.

El cronograma se iniciará el 25 de julio en Sañogasta, con la conmemoración del martirio del beato Wenceslao Pedernera, laico y padre de familia, y actividades comenzarán a las 10 con una concentración en el Club Olivero Duggan, desde donde partirá una caminata hacia la Iglesia Sagrado Corazón.

A las 11 se celebrará la Santa Misa y posteriormente se compartirán un almuerzo comunitario y distintas actividades conmemorativas. Al día siguiente, 26 de julio, se celebrará una misa en la Iglesia Catedral de La Rioja a partir de las 11.

Punta de los Llanos será escenario del homenaje a Enrique Angelelli

Las actividades continuarán el 1 de agosto en Punta de los Llanos, en la ermita ubicada en el Paraje El Pastor, lugar donde fue asesinado monseñor Enrique Angelelli. La jornada incluirá visitas al Parque Temático desde las 9, la celebración de la Santa Misa a las 11 y, por la tarde, un acto conmemorativo acompañado por propuestas artísticas sobre la Ruta Nacional 38.

El 2 de agosto volverá a celebrarse una misa en la Iglesia Catedral, también a las 11. El 3 de agosto, el Anfiteatro 17 de Octubre de la Universidad Nacional de La Rioja será sede del Encuentro Nacional por una Argentina Justa, Fraterna y Solidaria, una convocatoria orientada a promover el debate y la reflexión a partir del legado de los mártires riojanos.

Ese mismo día, por la noche, se celebrará una misa en el barrio Difunta Correa y luego tendrá lugar la tradicional Vigilia de los Mártires, que reunirá a la comunidad en un espacio de encuentro y memoria.

El acto central cerrará las jornadas conmemorativas

Las actividades concluirán el 4 de agosto, fecha en la que se recuerda el martirio de monseñor Enrique Angelelli. La jornada comenzará con una marcha por las calles de la ciudad hasta la Iglesia Catedral, donde se celebrará la misa central. Más tarde, el Paseo Cultural Castro Barros será escenario de distintas expresiones artísticas y culturales que pondrán el cierre a las jornadas conmemorativas.

Con este programa, el Gobierno de La Rioja convoca a la comunidad a participar de un nuevo homenaje a los beatos riojanos, reafirmando la vigencia de un legado que continúa siendo un símbolo de compromiso con la fe, la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos para la provincia y el país.