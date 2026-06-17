A 53 años de su desaparición, La Rioja homenajeó al Monseñor Angelelli y su laboral social en la provincia

A 53 años de la desaparición del Monseñor Enrique Angelelli en la localidad riojana de Aminga, referentes sociales, dirigentes políticos y testigos de la época y vecinos participaron de una jornada dedicada a mantener viva la memoria del histórico obispo de La Rioja.

El encuentro se realizó en Casa María – Tinkuy Huasi, un espacio comunitario ubicado en el departamento Castro Barros, donde se recordó el 13 de junio de 1973, fecha considerada un punto de inflexión en la persecución contra la Iglesia comprometida de la provincia de La Rioja.

Aquel día, un grupo de terratenientes y sectores de poder locales expulsó mediante agresiones físicas, insultos y disparos al entonces obispo Enrique Angelelli y a los sacerdotes Antonio Puigjané y Jorge Danielini, impidiéndoles celebrar la misa patronal de San Antonio en Anillaco.

Para muchos historiadores y referentes eclesiásticos, ese episodio marcó el comienzo de una escalada de hostigamientos que culminó con el asesinato de Angelelli el 4 de agosto de 1976, durante la última dictadura militar.

Un encuentro para reivindicar la figura de Angelelli

La actividad reunió a protagonistas directos de aquellos años y a numerosas autoridades políticas e institucionales. Entre los asistentes estuvieron Alilo Ortiz, ex secretario y amigo personal de Angelelli; el ex sacerdote Delfor "Pocho" Brizuela; representantes de las Hermanas de la Asunción; integrantes de la Pastoral Social y ex presos políticos que sufrieron persecución durante la dictadura.

También participaron el intendente de Castro Barros, Miguel de la Vega; las diputadas nacionales Gabriela Pedrali y Beba Soria; ex intendentes del departamento y referentes sociales de distintas generaciones.

La jornada contó además con la presencia de artistas, gestores culturales y vecinos de toda la región, quienes acompañaron las actividades organizadas para reivindicar la memoria colectiva y el compromiso social impulsado por Angelelli. Uno de los momentos más significativos fue la proyección del episodio "Hay que seguir andando", perteneciente a la serie documental Ser Esencial, dedicada a rescatar la vigencia del pensamiento y la acción pastoral de Angelelli.

Posteriormente se entregaron reconocimientos a personas e instituciones que han sostenido durante décadas la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica en la provincia.

Desde Casa María destacaron que recordar a Angelelli implica asumir un compromiso activo con el presente. En ese sentido, señalaron que el legado del obispo continúa a través de propuestas educativas, proyectos productivos y espacios comunitarios destinados a fortalecer la organización social y generar oportunidades para las familias de la región.

El momento más emotivo llegó con la interpretación de la "Vidala del pastor", obra compuesta por José Jesús Oyola en homenaje a Enrique Angelelli. La interpretación de la cantora popular Gloria de la Vega unió a los presentes en un sentido homenaje que combinó memoria, fe y esperanza, reafirmando la vigencia de una figura que sigue siendo símbolo de compromiso social y defensa de los sectores más vulnerables.