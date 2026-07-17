Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 17 de julio

💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?

Si andás con el pálpito justo y le pegás a las 3 cifras a la cabeza, te podés llevar 600 veces lo que apostaste. Así como lo leés: si ponés $100, te convertís en dueño de $60.000 al toque. Un golpe de suerte que te puede cambiar el finde. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de esta tarde, apostadores!