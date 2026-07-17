Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 17 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 7 minutos
¡Soltá la biyuya! Si le pegás a las 3 cifras, te llenás los bolsillos: 600 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si andás con el pálpito justo y le pegás a las 3 cifras a la cabeza, te podés llevar 600 veces lo que apostaste. Así como lo leés: si ponés $100, te convertís en dueño de $60.000 al toque. Un golpe de suerte que te puede cambiar el finde. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de esta tarde, apostadores!
Hace 22 minutos
¿Soñaste con un santo que te mira? ¡Jugale al 03 que San Cono te hace ganar!
San Cono, el patrono de la timba
¿Sabías que hay un santo que protege a los quinieleros? Se llama San Cono y cada 3 de junio las agencias se llenan de apostadores que le juegan al 03. Aunque esa fecha ya pasó, el pálpito sigue vigente: si estás con dudas, mandale al número del santo. ¡La fe mueve montañas y también la quiniela!
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