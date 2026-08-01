Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 1 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 2 minutos
A la cabeza no es un simple puesto: es el número que manda, define los premios y te hace gritar ¡gordo!
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
Cuando un número sale a la cabeza, no es un detalle menor: es el número 1 en la pizarra de 20 lugares, el que la rompe y se convierte en el gran ganador del sorteo. Ese pálpito que tuviste y resultó primero define los pagos mayores, así que si le jugaste, ya sabés: la suerte está de tu lado.
Hoy, sábado 1 de agosto, todos los apostadores miran quién encabeza. ¿Tu número llegó a la cabeza? Entonces preparate porque la quiniela te eligió.
Hace 17 minutos
¿Soñaste con la jugosa? Acertar las 4 cifras paga 3.500 veces tu apuesta
La magia de acertar las 4 cifras
Si andás buscando un pálpito fuerte, prestá atención porque este dato es oro puro. Acertar las 4 cifras a la cabeza es el premio más difícil de la Quiniela, pero también el más jugoso: si pegás el número exacto y en el orden correcto, te llevás 3.500 veces lo que apostaste. Los apostadores lo saben y por eso van con fe. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¡Atención, apostadores! Santa Fe y Córdoba también tienen su pálpito
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito, apostador? Aunque la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales, así que no subestimes su poder. ¡Jugale con fe, que la suerte también se pasea por el interior!
Hace 1 hora
De la cueva al kiosco: así nació la Quiniela Oficial en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás buscando un pálpito para la jugada de hoy? Agarrate que la historia es brava: la Quiniela oficial tal como la conocemos nació recién en 1973, acá en Argentina.
El objetivo fue combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. ¡Todo muy picante! Ahora ya sabés: cuando le jugás al número de tu sueño, estás siendo parte de una historia que empezó para sacar el juego clandestino de las sombras. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿20 números en la pizarra? Sí, y no son para llenar: son para que multipliques tu pálpito
¿Por qué se sortean 20 números?
Pará, que no es casualidad: los 20 lugares de la pizarra existen para permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona, y para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20.
Así que ya sabés: si tenés un pálpito, no te quedés con uno solo. Jugale a tu número en distintas posiciones y que la suerte te acompañe. ¡Crucemos los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Soñaste con las 4 cifras? El pálpito que paga 3.500 veces lo que apostás
La magia de acertar las 4 cifras
¿Andás con un pálpito de esos que no te dejan dormir? Acertar las 4 cifras a la cabeza en el orden exacto es el premio más difícil de la quiniela, pero también el más jugoso. Si le pegás, te llevás 3.500 veces lo apostado. ¡Qué esperás para probar suerte?
Los apostadores saben que no es fácil, pero cuando toca, toca. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 2 horas
Aguantá, madrugador: La Previa llegó para calmar tu ansiedad de apostador
¿Por qué se creó "La Previa"?
¿Te levantaste con un pálpito y no podés esperar al mediodía? Tranqui, para eso está La Previa. Este sorteo de media mañana, a las 10:15 / 10:30 hs, es un invento moderno que se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Es el aperitivo ideal antes del clásico La Primera. ¡A meterle ficha y que la suerte te acompañe!
Hace 2 horas
¿Soñaste con la rata? El secreto de la quiniela está en las últimas 2 cifras
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que aunque la cabeza tenga 4 cifras, como un 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. Así que si soñaste con una rata, el número es el 89. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!