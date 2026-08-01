Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 1 de agosto

¿Qué significa salir "A la cabeza"?

Cuando un número sale a la cabeza, no es un detalle menor: es el número 1 en la pizarra de 20 lugares, el que la rompe y se convierte en el gran ganador del sorteo. Ese pálpito que tuviste y resultó primero define los pagos mayores, así que si le jugaste, ya sabés: la suerte está de tu lado.

Hoy, sábado 1 de agosto, todos los apostadores miran quién encabeza. ¿Tu número llegó a la cabeza? Entonces preparate porque la quiniela te eligió.