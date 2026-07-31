De qué trata "El otro padre", la miniserie de 10 capítulos para ver el fin de semana en Netflix

"El otro padre", la miniserie española. (Crédito de foto: Netflix)

Netflix sumó a su catálogo de producciones el estreno de El otro padre, un título que atrapa rápidamente a la audiencia. Esta impactante miniserie mexicana, liderada por el reconocido creador Roberto Stopello, logró posicionarse en lo más alto del ranking de la plataforma de streaming desde su lanzamiento. Protagonizada por un elenco estelar encabezado por Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser, la propuesta combina dilemas éticos llevados al límite con un ritmo narrativo implacable. Con una premisa intensa, la historia confirma la vigencia del drama latinoamericano dentro del ecosistema de producciones, ofreciendo un relato donde la moral y los lazos de sangre se ponen a prueba constante.

Una carrera contra el tiempo y las mentiras del pasado

La trama arranca con una urgencia médica desgarradora que destruye en un segundo la tranquilidad cotidiana. Maca, una médica y madre dedicada encarnada por Silvia Navarro, descubre que su hija adolescente necesita un trasplante de riñón para sobrevivir. Sin embargo, la búsqueda desesperada de un donante compatible arroja un resultado clínico inesperado y devastador: las pruebas médicas revelan que su esposo no es el padre biológico de la joven.

El único donante viabilizado por la ciencia resulta ser Emilio Martínez, un hombre con quien Maca mantuvo una relación secreta dos décadas atrás. Para salvar la vida de su hija, la protagonista se ve obligada a desenterrar ese secreto guardado durante años, desencadenando una inevitable colisión entre dos familias que amenaza con destruirlo todo. A partir de ese hallazgo, el relato avanza entre reproches, verdades a medias y una profunda exploración sobre qué significa realmente la paternidad.

Protagonistas de "El otro padre". (Crédito de foto: Netflix)

Entre el melodrama y el suspenso: qué ver después en Netflix

En cuanto a su construcción estilística, El otro padre transita con soltura la frontera entre el thriller de suspenso y el melodrama contemporáneo. Lejos de apoyarse únicamente en la resolución de un crimen tradicional, la intriga de la serie se alimenta de las tensiones emocionales, la culpa y la fragilidad de las lealtades familiares frente a situaciones de vida o muerte.

Si te enganchaste con esta fórmula de tensión constante y querés maratonear títulos similares en Netflix, el catálogo ofrece varias alternativas muy afines. Una opción directa es ¿Quién mató a Sara?, ficción que comparte giros inesperados y oscuros secretos familiares. Asimismo, series como Pálpito, centrada en los límites éticos alrededor de los trasplantes, y Perfil falso, brindan ese mismo ritmo cargado de sospechas, pasión y traiciones donde nadie es del todo inocente.