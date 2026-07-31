Un minero llora la muerte de su hermano, que se encontraba entre los atrapados tras una explosión que sepultó parte de un complejo minero de carbón en las afueras de Quetta, Pakistán

Una explosión sepultó partes de un complejo minero ‌y causó ‌la muerte de al menos 34 mineros el jueves en la provincia pakistaní de Baluchistán, según un responsable pakistaní.

La operación de rescate sigue ​en marcha ⁠para localizar y rescatar ‌a los dos mineros ⁠que siguen atrapados, ⁠ha declarado Muhammad Fahad, director de operaciones de la Autoridad Provincial ⁠de Gestión de Desastres.

Shoaib ​Nosherwani, ministro de ‌Minas y Desarrollo ‌Minero de Baluchistán, había dicho ⁠anteriormente a Reuters que 36 personas se encontraban en la parte del complejo ​que ‌se derrumbó en el momento de la explosión.

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Las labores de rescate se estaban llevando a cabo ⁠a una profundidad de 1.219 metros, explicó Muhammad Atif, inspector jefe de minas de la provincia.

Abdul Ghani Baloch, un alto cargo gubernamental responsable de la minería ‌en la región, dijo: "Dos minas cercanas entre sí resultaron dañadas por una potente explosión de gas metano".

La explosión se ‌produjo en Sorange, una zona remota cercana a Quetta, la capital ‌provincial.

Con información de Reuters