Al menos a 34 fallecidos tras una explosión en un complejo minero de carbón de Pakistán

Una explosión sepultó partes de un complejo minero y causó la muerte de al menos 34 mineros el jueves en la provincia pakistaní de Baluchistán, según un responsable pakistaní.
La operación de rescate sigue en marcha para localizar y rescatar a los dos mineros que siguen atrapados, ha declarado Muhammad Fahad, director de operaciones de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres.
Shoaib Nosherwani, ministro de Minas y Desarrollo Minero de Baluchistán, había dicho anteriormente a Reuters que 36 personas se encontraban en la parte del complejo que se derrumbó en el momento de la explosión.
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Las labores de rescate se estaban llevando a cabo a una profundidad de 1.219 metros, explicó Muhammad Atif, inspector jefe de minas de la provincia.
Abdul Ghani Baloch, un alto cargo gubernamental responsable de la minería en la región, dijo: "Dos minas cercanas entre sí resultaron dañadas por una potente explosión de gas metano".
La explosión se produjo en Sorange, una zona remota cercana a Quetta, la capital provincial.
Con información de Reuters