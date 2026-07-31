Baresi, exdefensa del AC Milan y de la selección italiana, muere a los 66 años

FOTO DE ARCHIVO. Franco Baresi, de las Leyendas del AC Milan, se dirige al terreno de juego

​Franco Baresi, exdefensa del AC Milan y de la selección italiana y uno ‌de los jugadores ‌más reconocibles de la época dorada del fútbol italiano en las décadas de 1980 y 1990, murió a los 66 años, según informó el viernes su antiguo club.

"Toda la historia del AC Milan está de luto ​por el ⁠fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y ‌su integridad quedarán grabados para siempre ⁠en el ADN del ⁠club, al igual que su emblemática camiseta con el número 6", dijo el club en la ⁠red social X.

El año pasado, el ​club en el que Baresi ‌ejercía como vicepresidente honorario ‌dijo que el exjugador se había sometido ⁠a una operación para extirparle un nódulo pulmonar y que un especialista en oncología le había prescrito un tratamiento de recuperación.

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En ​febrero, ‌Baresi fue uno de los portadores de la antorcha olímpica en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, en la que apareció ⁠junto al exdefensa del Inter de Milán y de la selección italiana Giuseppe Bergomi, su rival durante muchos años sobre el terreno de juego.

Baresi es considerado un ícono del AC Milan, club en el que desarrolló íntegramente sus ‌20 años de carrera. Ganó seis títulos de la Serie A y tres de las principales competiciones europeas, y fue capitán del equipo durante 15 temporadas antes de retirarse en 1997.

Al ‌término de su carrera como futbolista, el Milan retiró su camiseta con el número 6, lo ‌que lo ⁠convirtió en el primer jugador de la historia del club en ​recibir ese honor.

Con información de Reuters